4 de mayo de 2026 Inicio
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Lomas del Mirador: mató a su vecino de un balazo tras una discusión por un auto mal estacionado

La víctima tenía 60 años y falleció antes de ingresar al hospital. El autor del hecho quedó detenido.

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La justicia investiga el caso bajo la carátula de homicidio.

La justicia investiga el caso bajo la carátula de homicidio.

Un hombre de 60 años murió este domingo tras recibir un disparo en el pecho en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. El asesino, identificado como Jorge M.B., y la víctima, Abel Emilio Barboza, eran vecinos y mantuvieron una fuerte discusión por un vehículo mal estacionado en una calle cortada.

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El hijastro de la víctima entregó a la policía un revólver calibre .22 largo que le quitó al agresor tras el ataque en el lugar del hecho. Barboza llegó sin signos vitales al Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires, donde los médicos constataron el deceso por una herida de bala en el lado derecho del tórax.

Testigos del suceso indicaron que la pelea inició por el pedido de liberar el paso para un camión. "Fue por el estacionamiento del auto. Uno de ellos tiene un camión y le pidió que corriera el coche", declaró una vecina a TN, quien además relató que el enfrentamiento incluyó ataques previos con armas blancas.

El imputado se resguardó en su vivienda tras un breve intercambio de golpes y reanudó la ofensiva desde una de las aberturas de la propiedad. "El chabón después se metió a la casa a buscar el arma, abrió la ventana y ahí es cuando sacó el tiro", describió otra testigo sobre la mecánica del crimen.

Los residentes del barrio manifestaron que los problemas de convivencia eran recientes y vinculados de forma exclusiva al uso del espacio en la cuadra. Según el relato vecinal, en ese tipo de arterias sin salida "uno se siente con más derecho de tener autos o de estacionar", lo que agotó la paciencia entre los involucrados.

La fiscal Andrea Palin, titular de la UFIJ N° 9 de La Matanza, dispuso la detención inmediata del sospechoso y la realización de diversas pericias balísticas. La justicia investiga el caso bajo la carátula de homicidio y cuenta con el arma secuestrada y testimonios directos como pruebas principales de la causa.

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