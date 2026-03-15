Todos los detalles de Volver al Trabajo de ANSES en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó todo lo que tenés que saber sobre el programa social que lanzó el Ministerio de Capital Humano, orientado a adquirir herramientas para ingresar al mercado laboral.

Todo lo que tenés que saber sobre el programa Volver al Trabajo en marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó el programa Volver al Trabajo , una iniciativa del Gobierno Nacional para reemplazar el programa Potenciar Trabajo. Actualmente, el plan depende del Ministerio de Capital Humano y, según indicaron desde la cartera encabezada por Sandra Pettovello, tiene como objetivo impulsar la inserción laboral a través de capacitaciones y herramientas orientadas al empleo formal.

El incumplimiento de las condiciones puede provocar la suspensión o la baja del beneficio.

Los beneficiarios deben actualizar sus datos en Portal Empleo y participar en actividades del programa.

El programa social que gestiona ANSES busca mejorar la inserción laboral mediante capacitaciones y herramientas para el empleo formal.

Volver al Trabajo es un programa del Gobierno nacional que reemplazó a parte del Potenciar Trabajo.

Volver al Trabajo de ANSES: monto confirmado para marzo 2026

En este marco, quienes reciben el beneficio de ANSES deben cumplir distintas obligaciones administrativas y de participación. El incumplimiento de estas condiciones puede provocar la suspensión del pago mensual o incluso la baja definitiva del programa Volver al Trabajo. Además, el sistema contempla controles de parte del Estado y cruces de datos con diferentes organismos para comprobar que los titulares continúen cumpliendo con los requisitos exigidos.

Volver al Trabajo forma parte de las políticas de asistencia laboral impulsadas por el Ministerio de Capital Humano y se vincula con Portal Empleo , la plataforma digital donde los beneficiarios deben cargar y actualizar su información personal.

Se trata de una política pública que absorbió a una parte de los titulares del Potenciar Trabajo , programa que fue creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. A través de esta iniciativa, los participantes pueden acceder a capacitaciones laborales, cursos de formación y distintas propuestas vinculadas al empleo registrado.

El objetivo del programa Volver al Trabajo es que los beneficiarios adquieran herramientas que les permitan mejorar sus oportunidades dentro del mercado laboral formal, mientras reciben un ingreso mensual por parte del Estado. Para continuar dentro del esquema, los titulares deben mantener sus datos actualizados en la plataforma y participar en las actividades asignadas, ya que el sistema prevé controles administrativos periódicos.

Acompañamiento Social ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó una nueva condición para los titulares de la prestación que sustituyó a Potenciar Trabajo. ANSES

Requisitos de Volver al Trabajo

El reglamento del programa establece una serie de obligaciones que los titulares deben cumplir para mantener el cobro del ingreso mensual que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo. Entre los principales requisitos se encuentran:

Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo.

Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones vinculadas al programa.

Presentar documentación o información cuando sea requerida por las autoridades.

Informar cualquier situación que pueda generar incompatibilidad con el beneficio.

Devolver asignaciones percibidas de manera indebida, si corresponde.

Cumplir con estas condiciones es fundamental para continuar dentro del programa, ya que los organismos estatales realizan verificaciones periódicas sobre la información declarada por los beneficiarios.

Actividades compatibles del programa

El programa también contempla casos en los que los titulares pueden seguir cobrando el beneficio mientras realizan otras actividades laborales o reciben determinadas prestaciones sociales. Entre las compatibilidades previstas se encuentran:

Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo.

Percibir la Asignación Universal por Embarazo.

Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social.

Estar inscripto en el Monotributo Social.

Estar registrado en el Monotributo categoría A.

Trabajar en casas particulares.

Realizar tareas rurales, temporarias o estacionales.

Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral.

Además, el esquema permite tener empleo formal en el sector público o privado siempre que haya comenzado después de ingresar al programa. Sin embargo, existe un límite de ingresos: el salario no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si se supera ese monto, el beneficio puede dejar de ser compatible.

Potenciar Trabajo Télam

Volver al Trabajo: por qué me pueden dar de baja el programa

El reglamento también establece diversas incompatibilidades que pueden derivar en la baja del beneficio. Estas situaciones se detectan mediante controles administrativos y cruces de información con organismos del Estado. Entre los principales motivos de exclusión se encuentran:

Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Percibir jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas.

Cobrar prestación o subsidio por desempleo.

Ser titular de más de un inmueble.

Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad.

Tener un empleo formal que no esté contemplado dentro de las compatibilidades.

Realizar trabajo independiente fuera de las excepciones permitidas.

Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir las actividades del programa.

También existen causales de egreso inmediato relacionadas con irregularidades administrativas o conductas específicas. Entre ellas figuran presentar declaraciones juradas falsas, ocultar información relevante, participar en hechos de violencia que alteren el orden público, impedir la circulación o el funcionamiento del transporte, renunciar voluntariamente al beneficio o el fallecimiento del titular.

Volver al Trabajo ANSES Pexels

Ex Potenciar Trabajo: monto de marzo 2026

En marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantuvo el monto de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en $78.000. Esta cifra permanece sin modificaciones desde 2023. El pago correspondiente a ese mes se acreditó en las cuentas de los beneficiarios el viernes 6 de marzo. Sin embargo, el cobro está condicionado al cumplimiento de las reglas del programa, especialmente la participación en capacitaciones y la actualización de datos en Portal Empleo.