4 de mayo de 2026 Inicio
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A partir de mañana aumentará un 11,6% el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires

La medida regirá para las líneas urbanas provinciales y municipales a partir de este lunes. El ajuste ocurre a raíz del encarecimiento de los combustibles y la falta de aportes del gobierno nacional.

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Habrá nuevos valores en todos los recorridos.

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicará desde este lunes un incremento del 11,6% en las tarifas de los colectivos urbanos provinciales y municipales. La decisión del Ministerio de Transporte obedece al fuerte salto en el precio de los combustibles y a la falta de fondos por parte del Estado nacional.

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Desde la cartera bonaerense explicaron la medida con crudeza ante la situación financiera. "Nación tiene deuda con las empresas de transporte de colectivos y con el aumento del combustible, que en abril fue por encima del 23%, y el combustible pesa un 20% en la estructura de costos, de algún lado el dinero tenía que salir, y la Provincia no puede dar más subsidios", justificaron desde el área.

El porcentaje final supera el 5,4% pautado originalmente por el esquema de ajuste atado a la inflación. La efectivización del nuevo cuadro tarifario en las máquinas validadoras demorará algunos días hasta la actualización total de los sistemas informáticos de las empresas de transporte.

En la región del Gran La Plata, el pasaje mínimo para viajes inferiores a tres kilómetros costará $1.054,85 con la tarjeta SUBE registrada. Los usuarios sin el plástico nominal pagarán $2.109,70 por el mismo trayecto en las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada.

Los nuevos valores rigen para el resto de los recorridos

Para las distancias mayores en esa misma zona, los boletos suben de forma progresiva. Los tramos de tres a seis kilómetros valdrán $1.162,91, los de seis a doce kilómetros trepan a $1.298,20 y los viajes superiores a 27 kilómetros alcanzan los $1.811 para los poseedores de tarjetas registradas.

Las personas con tarifa social abonarán pasajes más económicos, con un esquema con inicio en $474,68 para el tramo más corto y un tope de $815,07. En el resto de los servicios urbanos provinciales, las nuevas tarifas parten desde $968,57 para la distancia mínima hasta los $1.708,07 para los viajes más extensos.

Estos incrementos marcan una diferencia con el esquema aplicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la jurisdicción porteña, los aumentos vigentes desde el primero de mayo solo reflejan el ajuste por inflación del 5,4%, con un boleto mínimo establecido en $753,74.

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