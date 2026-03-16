De cuánto será el aumento de la AUH de ANSES en abril 2026: monto confirmado Prestaciones sociales y jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social llegan con ajuste el cuarto mes del año, basados en el dato de inflación de febrero que publicó el INDEC. Por + Seguir en







Aumenta la AUH en abril de 2026: cómo quedan los montos. Freepik

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará 2,9% en abril de 2026, en línea con la inflación de febrero informada por el INDEC.

Con ese ajuste, el monto de la AUH pasará a ser de $136.665,61 por hijo a partir del cuarto mes del año.

La misma actualización alcanzará a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), que también se ubicará en $136.665,61.

El incremento se aplica mediante la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que ajusta mensualmente las prestaciones de ANSES según la evolución de los precios. La difusión del dato de inflación de febrero volvió a activar el mecanismo de actualización mensual de las prestaciones sociales que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se calcula que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un incremento del 2,9% a partir de abril de 2026, conforme al dato de inflación de febrero que compartió el INDEC.

El ajuste surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se aplica en función de la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que desde marzo de 2024 actualiza los haberes de manera mensual en lugar de hacerlo de forma trimestral. El aumento no solo impactará en las prestaciones, sino también en el sistema previsional, por lo que jubilaciones y pensiones también verán reflejado el aumento en sus haberes.

Anses AUH ANSES A partir de abril de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ubicarse en torno a los $136.665,61 mensuales, monto que también alcanzará a la Asignación Universal por Embarazo (AUE). El incremento responde al ajuste del 2,9% derivado de la inflación de febrero informada por el INDEC.

En paralelo, otras asignaciones familiares también se actualizarán con la misma fórmula. En el caso del sistema SUAF, que corresponde a trabajadores formales que perciben salario familiar, la asignación por hijo para el primer escalón de ingresos quedará en $68.340,01. Como ocurre habitualmente, el organismo liquida el 80% de la AUH de manera mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga una vez que se presenta la Libreta AUH, que certifica controles de salud y asistencia escolar de los menores.

A cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en abril 2026 El mismo mecanismo de actualización también impactará en los haberes previsionales. Con el incremento del 2,9%, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $380.319,31, mientras que la jubilación máxima alcanzará los $2.559.188,80.