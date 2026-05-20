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Jubilaciones: ARCA dejará de apelar causas por Ganancias

El organismo resolvió adecuar su accionar a la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema y evitar nuevas apelaciones en expedientes vinculados con descuentos del impuesto sobre haberes previsionales.

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Jubilaciones: ARCA dejará de apelar causas por Ganancias

Jubilaciones: ARCA dejará de apelar causas por Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó su postura judicial respecto a los reclamos por el cobro del Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios y decidió dejar de impulsar apelaciones en causas donde existe una línea de fallos reiterada de la Corte Suprema favorable a jubilados y pensionados.

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La decisión quedó plasmada en una instrucción interna mediante la cual el organismo dispuso que sus representantes no presenten recursos extraordinarios ni continúen con recursos pendientes ante el máximo tribunal en este tipo de litigios. El objetivo es adecuar la estrategia procesal a un criterio judicial que, en los últimos años, se sostuvo de manera constante.

La medida tiene como principal antecedente el fallo “García”, emitido por la Corte Suprema en marzo de 2019. En aquella resolución, el tribunal consideró inconstitucional la aplicación del impuesto sobre jubilaciones en determinados casos de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente por razones vinculadas a la edad y al estado de salud.

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Los cambios confirmados que hizo ARCA en el Impuesto a las Ganancias.

Los cambios confirmados que hizo ARCA en el Impuesto a las Ganancias.

En ese expediente, la Corte sostuvo que el envejecimiento y ciertas condiciones de salud podían generar una situación especial que debía ser contemplada por el Estado. El caso involucraba a una jubilada de 79 años que sufría importantes descuentos sobre sus ingresos previsionales.

La nueva instrucción también establece que, cuando los tribunales inferiores mantengan un criterio desfavorable para el organismo, los representantes fiscales deberán aceptar esas resoluciones y concentrar las discusiones únicamente en aspectos vinculados a honorarios y costas judiciales, con el fin de evitar mayores gastos para el Estado.

La disposición, sin embargo, no alcanzará a determinadas causas impulsadas por entidades o asociaciones ni a expedientes en los que el organismo considere que existen elementos particulares que podrían modificar el criterio judicial aplicado hasta el momento.

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