Qué supermercados tienen descuento con Cuenta DNI en marzo 2026 La billetera virtual renovó sus descuentos en comercios de barrio y carnicerías, y además mantiene varias promociones en cadenas de supermercados.







Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas. Pexels

Cuenta DNI se consolida en marzo de 2026 como una herramienta clave de ahorro para millones de usuarios, gracias a su sistema de pagos con QR o Clave DNI y reintegros directos.

En Día% hay 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por jornada y ticket mínimo que pasa de $20.000 a $25.000 desde el 9 de marzo.

Otras cadenas también ofrecen beneficios: Nini Mayorista (15% los martes, tope $20.000), Carrefour (10% los miércoles sin tope) y Toledo (20% los miércoles sin límite).

También se suman Chango Más con 20% los jueves sin tope y Josimar con 15% los miércoles, mientras que el reintegro puede acreditarse en el momento o dentro de 10 días hábiles. Con el inicio de un nuevo mes, Cuenta DNI se consolida nuevamente como una herramienta estratégica para la gestión del presupuesto personal y el ahorro. La billetera virtual del Banco Provincia, que ya ha sido adoptada por millones de usuarios en toda la provincia y el país, se posiciona como un soporte fundamental para el consumo diario. A través de su red de beneficios, la aplicación ofrece un "alivio" tangible que permite a las familias enfrentar sus gastos con mayor previsibilidad.

El sistema destaca por una operatividad que combina simplicidad y eficiencia. Los usuarios pueden realizar sus compras de manera ágil utilizando el código QR o la Clave DNI, integrándose fácilmente a la rutina comercial de miles de locales adheridos. Esta digitalización del pago no solo moderniza la experiencia de compra, sino que garantiza que cualquier persona con un dispositivo móvil pueda acceder a las ventajas de la plataforma sin complicaciones técnicas.

Sin duda, la clave del éxito de esta billetera reside en su política de reintegros directos. Al procesar el pago, una parte significativa de lo invertido se acredita nuevamente en la cuenta del cliente, permitiendo recuperar fondos que pueden ser reinvertidos en otras necesidades del hogar. Este ciclo de beneficios convierte a Cuenta DNI en un aliado indispensable para optimizar la economía familiar en cada transacción.

Cuáles son los supermercados con descuento con Cuenta DNI en marzo 2026 Entre los beneficios destacados aparece Día%, que ofrece un 20% de descuento los lunes con un tope de reintegro de $8.000 por jornada. El beneficio exige un ticket mínimo que cambia durante el mes: el lunes 2 de marzo rige desde compras de $20.000, mientras que desde el 9 de marzo el mínimo pasa a $25.000.

En las cadenas del interior de la provincia de Buenos Aires, los usuarios pueden acceder a 15% de ahorro los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos cercanos a $30.000. Entre los supermercados participantes se encuentran 5mentarios, Red Minicosto, Supermercado San Lorenzo y Super Güemes, entre otros.

cuenta dni Cuenta DNI También continúan promociones específicas en grandes cadenas. Nini Mayorista ofrece 15% de descuento los martes, con un tope de reintegro de $20.000 por persona y por día. En Carrefour, los miércoles hay un 10% de descuento sin límite de reintegro, con devolución inmediata en caja. Ese mismo día, Toledo aplica 20% de descuento sin tope, también con acreditación en el momento. Por su parte, Chango Más brinda 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro, mientras que Josimar mantiene 15% de ahorro los miércoles, con un límite de $6.000 por semana. Para acceder a estos beneficios es necesario pagar a través de la aplicación utilizando QR o Clave DNI. En los casos en que el reintegro no se realiza en el acto, la devolución del dinero suele acreditarse en la cuenta dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles. Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.