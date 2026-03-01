1 de marzo de 2026 Inicio
Qué monto podés ahorrar en compras básicas con Cuenta DNI

Con reintegros automáticos y sin requisitos extra, la billetera virtual sigue siendo una de las herramientas más fuertes para sostener el consumo diario y amortiguar el impacto de los precios en 2026.

¿Qué monto podés ahorrar en compras básicas con Cuenta DNI?

Cuenta DNI
  • Reintegros automáticos en rubros esenciales de consumo cotidiano.
  • Beneficios acumulables organizando las compras por día y por categoría.
  • Topes semanales que permiten planificar mejor el presupuesto mensual.
  • Promociones vigentes en comercios de cercanía, ferias y grandes cadenas.

¿Qué monto podés ahorrar en compras básicas con Cuenta DNI?: la billetera virtual del Banco Provincia mantiene durante febrero y el inicio de marzo un esquema de descuentos que permite recuperar dinero por semana solo en ferias y mercados,

Sin trámites adicionales y con acreditación automática, la app se consolida como una de las herramientas más utilizadas para ordenar el gasto cotidiano en la provincia de Buenos Aires. El esquema de beneficios combina porcentajes de ahorro con topes semanales o diarios, lo que permite planificar las compras para maximizar el reintegro.

En conjunto, estos beneficios pueden representar ahorro de miles de pesos por semana en productos y servicios que forman parte del consumo diario, sin necesidad de trámites adicionales ni requisitos complejos.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Cuál es el ahorro que podés tener en compras básicas si usas Cuenta DNI

Hasta $6.000 por semana solo en ferias y mercados bonaerenses, con el 40 % de descuento diario y reintegro automático. En comercios de cercanía, el 20 % de descuento todos los viernes puede representar hasta $5.000 en un día si aprovechás el tope completo.

En tiendas Full YPF, el 25 % de ahorro los fines de semana con hasta $8.000 por semana habilitado suma aún más a tu ahorro total. Sumando promociones en supermercados, farmacias, perfumerías y librerías, el potencial de ahorro puede superar los $10.000 por semana si planificás bien tus compras.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

  • 20% de descuento todos los viernes.
  • Tope de $5.000 por día, alcanzable con consumos de hasta $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento todos los días.
  • Tope de $6.000 por semana, uno de los reintegros más altos del programa.

Solo con este beneficio, una familia puede ahorrar hasta $24.000 al mes si aprovecha el tope semanal completo.

Supermercados

  • Promociones activas los siete días de la semana en distintas cadenas.
  • Los descuentos varían según el cronograma oficial.

Full YPF

  • 25% de ahorro sábados y domingos.
  • Tope de $8.000 por semana en locales adheridos (no incluye combustibles).

Universidades bonaerenses

  • 40% de descuento diario.
  • Tope semanal de $6.000 en comercios adheridos.

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento miércoles y jueves.
  • Sin tope de reintegro.

Librerías

  • 10% de descuento lunes y martes.
  • Sin límite de devolución.

Beneficios especiales en gastronomía y temporada de verano

Además de los rubros esenciales, el programa incluye promociones en marcas gastronómicas y balnearios:

  • 25% de ahorro todos los días
  • Tope de $10.000 por semana y por marca

Aplica en locales adheridos como Havanna, Freddo, Lucciano's, Grido, entre otras marcas gastronómicas y balnearios de la costa atlántica.

