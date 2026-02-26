26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Último día para el descuento en carnicerías con Cuenta DNI: hasta cuándo se puede aprovechar en febrero 2026

La propuesta vigente amplía las oportunidades de ahorro más allá de las compras de carne, incorporando descuentos en distintos comercios adheridos.

Por
La promoción más destacada de Cuenta DNI termina su edición de febrero 2026.

La promoción más destacada de Cuenta DNI termina su edición de febrero 2026.

Banco Provincia
  • Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, refuerza promociones en los últimos días de febrero para aliviar gastos diarios, especialmente en alimentos.
  • Con más de 10 millones de personas usuarias, la app ofrece descuentos en comercios de cercanía en toda la provincia, consolidándose como herramienta clave de ahorro.
  • El último día para el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías es el viernes 27 de febrero, con tope de reintegro de $5.000 por persona.
  • El beneficio se activa pagando con QR o Clave DNI con dinero en cuenta y el reintegro se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, continúa desplegando una serie de promociones estratégicas en los últimos días de febrero para aliviar el bolsillo de las familias bonaerenses. En un contexto económico desafiante, estas iniciativas buscan amortiguar el impacto de los gastos diarios, permitiendo que los hogares mantengan sus niveles de consumo básico. La plataforma se convirtió en un aliado indispensable para la planificación financiera mensual, especialmente durante las jornadas finales de cada ciclo.

La billetera virtual del Banco Provincia tiene promociones particulares para la escolaridad.
Te puede interesar:

Descuento y cuotas: qué promociones tiene Cuenta DNI en febrero 2026 para la vuelta a clases

Con una comunidad que ya supera los 10 millones de personas usuarias en toda la provincia, la aplicación se consolido como una herramienta clave para el acceso a beneficios directos. Su capilaridad territorial permite que el impacto se sienta tanto en grandes centros urbanos como en localidades pequeñas, facilitando descuentos reales en una amplia red de comercios de cercanía. Esta masividad refleja la confianza de los bonaerenses en un sistema que digitaliza sus transacciones mientras cuida su presupuesto.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Entre los beneficios más valorados y buscados de este mes, destaca el reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías, rubros que históricamente representan uno de los mayores pesos en el gasto alimentario familiar. Al ofrecer devoluciones significativas en productos proteicos esenciales, Cuenta DNI no solo fomenta el comercio local, sino que garantiza un alivio directo en el mostrador. Este tipo de promociones específicas son las que posiciono a la app como la opción preferida para realizar las compras de la canasta básica.

Cuándo es el último día para el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en febrero 2026

El calendario de beneficios de Cuenta DNI para el mes de febrero está llegando a su fin, y con él, la oportunidad de aprovechar uno de los reintegros más significativos para el consumo familiar. El último día disponible para obtener el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías será este viernes 27 de febrero. Al ser el cuarto y último viernes del mes, esta fecha representa la última instancia para que los usuarios bonaerenses realicen sus compras de productos frescos con el beneficio activo antes de que se renueve el esquema en marzo.

Para esta jornada de cierre, se mantiene el 20% de ahorro en los comercios de cercanía adheridos a la promoción. Es importante recordar que el tope de reintegro es de $5.000 por persona, el cual se alcanza realizando una compra total de $25.000. Aquellos usuarios que han utilizado este beneficio de manera sostenida durante todos los viernes de febrero habrán logrado acumular un ahorro total de hasta $20.000 al finalizar el mes, consolidando a la aplicación como un pilar fundamental para mitigar la inflación en el rubro alimentos.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Es fundamental tener en cuenta que, para que el reintegro se aplique correctamente en este último día, la transacción debe realizarse exclusivamente a través de la funcionalidad de pago con QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se contemplan para este beneficio los pagos realizados mediante transferencias, tarjetas de crédito o billeteras de terceros. Una vez realizada la compra el viernes 27, el monto de devolución se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los diez días hábiles siguientes, cerrando así un ciclo de ahorro clave para millones de bonaerenses.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.
  • Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles
  • Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta estrategia busca acompañar el movimiento turístico.

Últimas semanas de reintegro: cómo podés aprovechar las promociones de Cuenta DNI de febrero 2026

Todavía hay margen para gastar menos en consumos habituales.

Anteúltimo día de descuentos en carnicerías con Cuenta DNI: cuánto podés ahorrar en febrero 2026

La política de muchas entidades es incentivar el uso de canales digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 670.000 pesos a 30 días en febrero 2026

La promoción de Cuenta DNI que te permite ahorrar en compras básicas.

Así podés ahorrar $6.000 en compras básicas con Cuenta DNI en el final de febrero 2026

Evaluar condiciones y modalidades ayuda a optimizar cada colocación.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 620.000 pesos a 30 días en febrero 2026

El Banco Provincia busca amortiguar uno de los momentos de mayor gasto del año.

Útiles, libros e indumentaria escolar: así son los descuentos de Cuenta DNI para la vuelta a clases de 2026

Rating Cero

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Qué pasó con la producción de gran hermano

Video: el detalle que se le escapó a Gran Hermano y expuso a la producción

El éxito en la plataforma no es casual: la película combina una animación cuidada, referencias contemporáneas y una banda sonora dinámica. 
play

Esta película animada fue un éxito, tiene una segunda parte que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

El querido personaje de Hugh Jackman podría tener un final inesperado según los fans.

¿El final de Wolverine en Marvel? Los fans rumorean que podría morir en Avengers Doomsday junto a otro héroe

Actualmente, Mara Wilson prioriza la escritura y proyectos personales.

Qué fue de Mara Wilson, la actriz que hizo de Matilda

Esta entrega funciona como una historia de origen. Los Addams se mudan a una mansión abandonada en Nueva Jersey y, años después, deben enfrentarse a Margaux Needler, una ambiciosa conductora de reality shows que quiere que la familia se adapte a su vecindario perfecto y colorido.
play

Así es la versión animada de Los Locos Addams, la película para toda la familia que es furor en Netflix

últimas noticias

La gala de eliminación será el lunes.

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2026: el motivo

Hace 9 minutos
Yerbatero González murió a los 49 años.

Murió un exjugador de Independiente, Central y Talleres: la despedida de los clubes

Hace 25 minutos
play

El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Hace 26 minutos
Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Hace 33 minutos
Me volvió el alma al cuerpo, señaló la esposa de Nahuel Gallo en X. 

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

Hace 50 minutos