Último día para el descuento en carnicerías con Cuenta DNI: hasta cuándo se puede aprovechar en febrero 2026 La propuesta vigente amplía las oportunidades de ahorro más allá de las compras de carne, incorporando descuentos en distintos comercios adheridos.







La promoción más destacada de Cuenta DNI termina su edición de febrero 2026. Banco Provincia

Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, refuerza promociones en los últimos días de febrero para aliviar gastos diarios, especialmente en alimentos.

Con más de 10 millones de personas usuarias, la app ofrece descuentos en comercios de cercanía en toda la provincia, consolidándose como herramienta clave de ahorro.

El último día para el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías es el viernes 27 de febrero, con tope de reintegro de $5.000 por persona.

El beneficio se activa pagando con QR o Clave DNI con dinero en cuenta y el reintegro se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores. La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, continúa desplegando una serie de promociones estratégicas en los últimos días de febrero para aliviar el bolsillo de las familias bonaerenses. En un contexto económico desafiante, estas iniciativas buscan amortiguar el impacto de los gastos diarios, permitiendo que los hogares mantengan sus niveles de consumo básico. La plataforma se convirtió en un aliado indispensable para la planificación financiera mensual, especialmente durante las jornadas finales de cada ciclo.

Con una comunidad que ya supera los 10 millones de personas usuarias en toda la provincia, la aplicación se consolido como una herramienta clave para el acceso a beneficios directos. Su capilaridad territorial permite que el impacto se sienta tanto en grandes centros urbanos como en localidades pequeñas, facilitando descuentos reales en una amplia red de comercios de cercanía. Esta masividad refleja la confianza de los bonaerenses en un sistema que digitaliza sus transacciones mientras cuida su presupuesto.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Entre los beneficios más valorados y buscados de este mes, destaca el reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías, rubros que históricamente representan uno de los mayores pesos en el gasto alimentario familiar. Al ofrecer devoluciones significativas en productos proteicos esenciales, Cuenta DNI no solo fomenta el comercio local, sino que garantiza un alivio directo en el mostrador. Este tipo de promociones específicas son las que posiciono a la app como la opción preferida para realizar las compras de la canasta básica.

Cuándo es el último día para el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en febrero 2026 El calendario de beneficios de Cuenta DNI para el mes de febrero está llegando a su fin, y con él, la oportunidad de aprovechar uno de los reintegros más significativos para el consumo familiar. El último día disponible para obtener el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías será este viernes 27 de febrero. Al ser el cuarto y último viernes del mes, esta fecha representa la última instancia para que los usuarios bonaerenses realicen sus compras de productos frescos con el beneficio activo antes de que se renueve el esquema en marzo.

Para esta jornada de cierre, se mantiene el 20% de ahorro en los comercios de cercanía adheridos a la promoción. Es importante recordar que el tope de reintegro es de $5.000 por persona, el cual se alcanza realizando una compra total de $25.000. Aquellos usuarios que han utilizado este beneficio de manera sostenida durante todos los viernes de febrero habrán logrado acumular un ahorro total de hasta $20.000 al finalizar el mes, consolidando a la aplicación como un pilar fundamental para mitigar la inflación en el rubro alimentos.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Es fundamental tener en cuenta que, para que el reintegro se aplique correctamente en este último día, la transacción debe realizarse exclusivamente a través de la funcionalidad de pago con QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se contemplan para este beneficio los pagos realizados mediante transferencias, tarjetas de crédito o billeteras de terceros. Una vez realizada la compra el viernes 27, el monto de devolución se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los diez días hábiles siguientes, cerrando así un ciclo de ahorro clave para millones de bonaerenses. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro: Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.