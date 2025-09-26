26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son los principales errores en las liquidaciones y cómo iniciar un reclamo para corregirlos.

Por
Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Freepik

Detectar si la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquida mal la jubilación puede evitar pérdidas económicas significativas. En octubre de 2025, especialistas previsionales recordaron que hasta un 80% de los jubilados podría iniciar un juicio de reajuste por fallas en las fórmulas aplicadas. Por eso resulta clave conocer las señales de cobro incorrecto y los pasos para reclamar.

Los montos de las Becas Progresar se mantienen en $35.000 para Enfermería y $28.000 para el resto de las líneas.
Te puede interesar:

Becas Progresar de ANSES: qué hacer si no te pagaron en septiembre 2025

Anses - Jubilación
Las diferencias en el monto mensual pueden indicar errores en la liquidación de haberes.

Las diferencias en el monto mensual pueden indicar errores en la liquidación de haberes.

Señales de cobro de ANSES incorrecto

Existen indicadores que permiten advertir si el haber está mal liquidado. Entre los más frecuentes se encuentran:

  • Diferencias en el monto mensual sin explicación.
  • Suspensión de pagos sin aviso.
  • Acreditaciones por debajo de los aportes históricos.
  • Falta de aplicación de los aumentos por movilidad.

Errores más comunes de liquidaciones de ANSES

Los especialistas señalan errores recurrentes como cálculos equivocados en los aportes, fechas de pago incorrectas que generan diferencias acumuladas, aplicación errónea de la fórmula de movilidad previsional y omisión de períodos laborales válidos. Estos fallos impactan directamente en el monto final.

Cómo reclamar un reajuste de liquidación de ANSES

Ante la detección de inconsistencias, Anses habilita distintos mecanismos de reclamo para revisar la liquidación y exigir correcciones.

Reclamo online

La opción digital permite iniciar el trámite a través de Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí debe seleccionarse la opción “Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado”.

Reclamo presencial

También puede gestionarse en oficinas de Anses con turno previo. Es necesario completar el formulario PS 6.5 y presentar documentación respaldatoria, como recibos de haberes o liquidaciones.

Documentación para hacer el reclamo en ANSES

Para avanzar con el trámite es obligatorio contar con DNI vigente, últimos recibos de cobro, constancia de CUIL y el formulario PS 6.5 (cuando se trata de haberes impagos menores a dos meses).

Anses - Jubilación
El reclamo puede realizarse online, presencialmente o mediante juicio de reajuste si el trámite administrativo no prospera.

El reclamo puede realizarse online, presencialmente o mediante juicio de reajuste si el trámite administrativo no prospera.

Si el reclamo administrativo es rechazado, la vía judicial permite obtener aumentos que, según fallos previos, oscilaron entre 40% y 300%. En esos casos se recomienda asesoramiento legal especializado para evaluar costos, tiempos y viabilidad del proceso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para acceder se debe presentar documentación y acreditar vínculos en Mi Anses.

AUH de ANSES: requisitos para acceder en octubre 2025

Anses ofrece canales de atención telefónica, presencial y virtual para resolver dudas.

Cómo ver el estado de un trámite de ANSES: paso a paso

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 26 de septiembre

La jubilación mínima en octubre será de $326.266, impactando en millones de beneficiarios.

Confirmado: jubilados tendrán aumento más dos "plus" en octubre 2025

ANSES explicó cómo evitar posibles estafas.

La advertencia de ANSES para no caer en estafas en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo aumento basado en la inflación.

ANSES confirmó el aumento de 1,88% de las prestaciones para octubre 2025: los nuevos montos

Rating Cero

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix
play

Es una serie de los creadores de La Casa de Papel y la rompe en Netflix

Esta película está basada en un exitoso libro.
play

Tiene una trama cruda, está en Netflix y es ideal para mayores de 30 años

María Becerra sorprendió con su estilo sporty chic.

El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

La actriz se mantiene en el centro de la escena y consolida su influencia en la moda y en el mundo del espectáculo internacional.

La impactante transformación de Ester Expósito: dejó atrás el rubio

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.
play

Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

últimas noticias

La última reunion del Consejo de Mayo. 

El Gobierno reactiva el Consejo de Mayo y convoca a una reunión en Casa Rosada

Hace 12 minutos
El dólar cierra la semana a la baja. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.400

Hace 1 hora
Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball.

Un jugador de Racing se olvidó el auto en medio de la cancha de handball y los deportistas no pudieron entrenar

Hace 1 hora
El astrólogo y vidente Víctor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, compartió su horóscopo diario con las predicciones para cada signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: las predicciones para este viernes 26 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Hace 1 hora