Jubilación de ANSES: cómo saber si te liquidan mal

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son los principales errores en las liquidaciones y cómo iniciar un reclamo para corregirlos.

Los fallos más habituales incluyen cálculos erróneos de aportes y fórmulas mal aplicadas.

Detectar si la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liquida mal la jubilación puede evitar pérdidas económicas significativas. En octubre de 2025 , especialistas previsionales recordaron que hasta un 80% de los jubilados podría iniciar un juicio de reajuste por fallas en las fórmulas aplicadas . Por eso resulta clave conocer las señales de cobro incorrecto y los pasos para reclamar.

Las diferencias en el monto mensual pueden indicar errores en la liquidación de haberes.

Existen indicadores que permiten advertir si el haber está mal liquidado . Entre los más frecuentes se encuentran:

Los especialistas señalan errores recurrentes como cálculos equivocados en los aportes , fechas de pago incorrectas que generan diferencias acumuladas, aplicación errónea de la fórmula de movilidad previsional y omisión de períodos laborales válidos . Estos fallos impactan directamente en el monto final.

Cómo reclamar un reajuste de liquidación de ANSES

Ante la detección de inconsistencias, Anses habilita distintos mecanismos de reclamo para revisar la liquidación y exigir correcciones.

Reclamo online

La opción digital permite iniciar el trámite a través de Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí debe seleccionarse la opción “Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado”.

Reclamo presencial

También puede gestionarse en oficinas de Anses con turno previo. Es necesario completar el formulario PS 6.5 y presentar documentación respaldatoria, como recibos de haberes o liquidaciones.

Documentación para hacer el reclamo en ANSES

Para avanzar con el trámite es obligatorio contar con DNI vigente, últimos recibos de cobro, constancia de CUIL y el formulario PS 6.5 (cuando se trata de haberes impagos menores a dos meses).

El reclamo puede realizarse online, presencialmente o mediante juicio de reajuste si el trámite administrativo no prospera.

Si el reclamo administrativo es rechazado, la vía judicial permite obtener aumentos que, según fallos previos, oscilaron entre 40% y 300%. En esos casos se recomienda asesoramiento legal especializado para evaluar costos, tiempos y viabilidad del proceso.