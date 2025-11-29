29 de noviembre de 2025 Inicio
Qué pasa en ARCA si te hacen muchas transferencias en poco tiempo

Con el crecimiento de las transferencias y las billeteras virtuales, conocer los límites y la documentación solicitada por bancos y ARCA resulta fundamental para prevenir bloqueos.

Conocé qué controles tiene ARCA si tenés muchas transferencias.

Conocé qué controles tiene ARCA si tenés muchas transferencias.


  • ARCA intensificó el control sobre transferencias y movimientos bancarios, exigiendo documentación cuando se superan ciertos montos para garantizar trazabilidad y evitar bloqueos.
  • Los límites clave son $50.000 millones mensuales para personas físicas y $30.000 millones para personas jurídicas, incluyendo bancos y billeteras virtuales.
  • Superar esos topes no implica sanción, pero sí la obligación de justificar el origen del dinero con comprobantes que acrediten operaciones lícitas.
  • ARCA puede solicitar recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas, boletos de compraventa, títulos de vehículos o documentos de herencias y donaciones para respaldar los fondos.

El crecimiento sostenido de las operaciones digitales intensificó el seguimiento que realiza el sistema ARCA —o sus organismos regulatorios equivalentes— sobre las transferencias y el movimiento de dinero en cuentas bancarias. En este contexto de actividad financiera virtual en expansión, es esencial que los usuarios conozcan los montos límite a partir de los cuales los bancos o las autoridades pueden pedir información adicional y documentación de respaldo, con el fin de evitar demoras o incluso bloqueos en sus transacciones.

El cambio en la modalidad busca evitar la acumulación de intentos.
Cuáles son las nuevas reglas que definió ARCA para el débito automático en pagos de monotributistas y autónomos

El propósito central de estas regulaciones cumple dos funciones: garantizar la trazabilidad del dinero que circula en el sistema financiero y detectar movimientos que no cuenten con un respaldo claro o que generen sospechas. Estos controles buscan prevenir actividades ilícitas y reforzar la transparencia, permitiendo que el flujo de capital resulte comprensible y verificable para los organismos de supervisión.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

En la mayoría de los casos, cuando los fondos transferidos provienen de operaciones legítimas y correctamente documentadas, las transacciones avanzan sin dificultades. Esto incluye grandes movimientos de dinero originados en la compra o venta de un inmueble, la venta de un vehículo o el cobro de un servicio facturado de manera formal. La clave para evitar inconvenientes consiste en conservar siempre la documentación que acredite el origen lícito de los fondos.

Qué movimientos de transferencias activan los controles en ARCA

El monitoreo que realiza ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, o su equivalente regulatorio) sobre los movimientos de dinero se activa de forma automática cuando las transferencias o el saldo total en las cuentas superan determinados umbrales. El control se centra en el saldo acumulado o transferido dentro del mes. Por ejemplo, uno de los límites más relevantes es el que corresponde a las transferencias y acreditaciones que superan los $50.000.000 mensuales en el caso de personas humanas, mientras que para personas jurídicas (empresas) el tope mensual es de $30.000.000. Estos montos incluyen operaciones tanto en bancos como en billeteras virtuales.

El propósito de estos controles no es sancionar, sino asegurar la trazabilidad de los fondos y detectar movimientos sin respaldo económico suficiente. Además de los topes vinculados a las transferencias, ARCA fija límites para otras operaciones. Si los saldos bancarios al cierre del mes o los movimientos acumulados en billeteras virtuales superan los $50.000.000 para personas físicas o los $30.000.000 para personas jurídicas, la entidad financiera o fintech tiene la obligación de informar la situación. Superar estos montos no constituye una infracción, aunque genera el deber de justificar el origen del dinero.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Cuando los movimientos exceden los límites establecidos, el organismo puede solicitar documentación de respaldo para evitar demoras o eventuales bloqueos. Las operaciones que no suelen presentar inconvenientes son aquellas con un origen claro y verificable, como la compraventa de un inmueble, la venta de un vehículo, la presentación de recibos de sueldo o ingresos previsionales, o la facturación de un servicio o una venta comercial. La manera más eficaz de evitar complicaciones es conservar siempre los comprobantes que acrediten la legalidad y el origen lícito de los fondos.

Cuál es la documentación que puede pedir ARCA para controlar las transferencias

Cuando los movimientos de dinero o el saldo de las cuentas superan los umbrales de reporte establecidos, los organismos de control como ARCA pueden solicitar al contribuyente diversa documentación para justificar el origen de los fondos. Este requerimiento busca asegurar que el dinero provenga de actividades lícitas y esté debidamente declarado. La documentación solicitada variará según la actividad y la naturaleza del movimiento, pero su presentación resulta fundamental para evitar demoras o bloqueos en las operaciones.

Entre los documentos más habituales que ARCA puede pedir aparecen aquellos que acreditan ingresos regulares, como recibos de sueldo para empleados en relación de dependencia o comprobantes de haberes jubilatorios. Para quienes trabajan de manera independiente, se solicitan las últimas declaraciones juradas de impuestos, como Ganancias o Bienes Personales, junto con las facturas emitidas que respalden los ingresos por servicios o ventas. Estos elementos permiten demostrar la existencia de una fuente de ingresos constante y declarada que justifica el movimiento de capital.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Cuando se trata de montos elevados vinculados a operaciones puntuales y no a ingresos habituales, la documentación requerida incluye boletos de compraventa de inmuebles, títulos de propiedad de vehículos junto con los comprobantes de venta, o cualquier registro que certifique una herencia o la donación de fondos. En síntesis, ARCA solicita cualquier prueba formal que respalde la procedencia legal del dinero antes de que ingrese o circule dentro del sistema financiero.

