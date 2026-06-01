Se acerca el aguinaldo 2026: hasta cuándo se puede cobrar en junio

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario deberá acreditarse antes de finalizar este mes del año, con una extensión legal de cuatro días hábiles para completar la liquidación.

Este mes se cobra el primer medio aguinaldo que reforzará el bolsilo de los argentinos.

El pago del aguinaldo 2026 ya genera expectativa entre millones de trabajadores, jubilados y pensionados de todo el país. A medida que avanza junio, crecen las consultas sobre la fecha de cobro, los montos estimados y los plazos que tienen las empresas para depositar el dinero correspondiente al primer tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) .

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La normativa vigente establece que el aguinaldo se paga en dos cuotas anuales. La primera corresponde al período comprendido entre enero y junio, mientras que la segunda se liquida en diciembre. Para determinar el monto, se toma como referencia el salario más alto percibido durante el semestre y se calcula el 50% de esa remuneración . En un contexto donde las paritarias continúan ajustando salarios y las jubilaciones reciben actualizaciones periódicas, el SAC adquiere una relevancia aún mayor dentro de la economía familiar.

La legislación que regula este derecho laboral es la Ley 23.041 , que establece el pago obligatorio para trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos y trabajadores de empresas estatales. Asimismo, los jubilados y pensionados del sistema previsional también perciben el beneficio junto con sus haberes mensuales de junio.

El SAC se cobrará hasta fines de mes.

El aguinaldo constituye un derecho adquirido para distintos sectores de trabajadores y beneficiarios previsionales. Durante junio de 2026 recibirán el SAC quienes se encuentren dentro de las siguientes categorías:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleados del sector privado.

Trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Personal de empresas estatales.

Jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas.

Pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

La normativa contempla además a quienes ingresaron recientemente a un empleo formal. En esos casos, el aguinaldo se paga de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado durante el semestre.

Por otra parte, existen grupos que no perciben este beneficio debido a que no mantienen una relación laboral formal o no forman parte del sistema previsional contributivo. Entre ellos se encuentran:

Monotributistas.

Trabajadores independientes.

Empleados no registrados.

Personas que realizan actividades informales sin aportes.

Beneficiarios de programas sociales que no poseen carácter salarial.

Esta diferenciación responde a que el SAC es considerado una remuneración complementaria vinculada directamente al salario o haber previsional.

aguinaldo-contagram Generalmente, el aguinaldo corresponde al 50% del suelo más alto percibido en los seis meses anteriores o un proporcional, en su defecto.

Cómo calcular el aguinaldo 2026

Uno de los aspectos que más interés genera cada año es la forma de calcular el monto exacto que corresponde cobrar.

La regla general indica que el trabajador debe percibir el 50% de la mejor remuneración mensual obtenida entre enero y junio de 2026.

Por ejemplo:

Mejor salario del semestre: $1.500.000

Aguinaldo: $750.000

Esto significa que no se toma un promedio de los sueldos percibidos, sino exclusivamente el salario más alto registrado durante el período.

Embed Calculadora SAC — Aguinaldo Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos 1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 1° semestre $ 0 2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 2° semestre $ 0 Total SAC neto anual $ 0 Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses.

Cuando el trabajador no completó el semestre, el cálculo se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. En esos casos suele utilizarse la siguiente fórmula:

(Mejor sueldo del semestre ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

Por ejemplo:

Mejor sueldo: $900.000

Meses trabajados: 4

Resultado:

Aguinaldo proporcional: $300.000

Los especialistas laborales recuerdan que en el cálculo deben considerarse únicamente los conceptos remunerativos incluidos en el recibo salarial, por lo que determinados bonos extraordinarios o sumas no remunerativas pueden quedar excluidos según el convenio aplicable.

Cuándo se cobra el aguinaldo 2026

La primera cuota del SAC debe abonarse durante junio. La ley establece que el pago debe efectuarse antes de finalizar el sexto mes del año. Por lo tanto, la fecha legal prevista para el depósito del aguinaldo correspondiente al primer semestre es el 30 de junio de 2026.

Muchas empresas optan por realizar el depósito durante la segunda quincena del mes para que los trabajadores dispongan del dinero antes de finalizar junio. En algunos casos, incluso, el pago se adelanta algunos días por cuestiones operativas o bancarias.

En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo suele acreditarse junto con los haberes mensuales según el calendario de pagos determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De esta manera, los beneficiarios reciben el SAC automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

La fecha efectiva de cobro dependerá de la terminación del DNI y del cronograma oficial que publique el organismo previsional para junio de 2026.

anses cronograma cobro aguinaldo Ya está confirmado el cronograma de cobro del aguinaldo en la ANSES.

Hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo 2026

Aunque la fecha límite principal es el último día de este mes, existe un detalle que muchas veces genera dudas entre trabajadores y empleadores. La legislación laboral contempla un período adicional para concretar el pago del aguinaldo. En la práctica, las empresas disponen de un margen de cuatro días hábiles posteriores para realizar la acreditación correspondiente.

Tomando como referencia el calendario laboral de 2026, este plazo extiende la posibilidad de pago hasta el 6 de julio de 2026. Esto significa que algunos trabajadores podrían recibir el depósito durante los primeros días de julio sin que ello implique automáticamente un incumplimiento legal por parte del empleador.

Sin embargo, una vez superado ese período de gracia, la empresa queda expuesta a reclamos laborales por falta de pago de una obligación salarial establecida por ley.