Cambia el monotributo de ARCA: cuáles son las escalas en junio 2026 y cómo quedan los topes de facturación

El organismo de recaudación aplicará su próxima recategorización este mes: estos son los nuevos valores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó una nueva actualización del monotributo que comenzará a regir desde junio de 2026 . La medida contempla un incremento en las cuotas mensuales y una modificación de los parámetros que determinan la permanencia de los contribuyentes dentro del régimen simplificado.

Cuál es el aumento confirmado que tiene el monotributo de ARCA para junio 2026

La actualización se realiza en función del mecanismo semestral previsto por la normativa vigente, que toma como referencia la inflación acumulada durante los últimos seis meses. De acuerdo con las estimaciones difundidas, el ajuste será cercano al 14,3%, por lo que impactará tanto en los importes a pagar como en los límites máximos de facturación.

Las categorías A y B continúan concentrando la mayor cantidad de monotributistas, aunque el incremento alcanzará a todos los contribuyentes adheridos al régimen. Quienes tengan adherido el débito automático verán reflejados los nuevos valores de manera automática en los próximos vencimientos.

Monotributo ARCA Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido. Pexels

Así quedan los topes de facturación del monotributo de ARCA en junio 2026

Junto con el aumento de las cuotas, ARCA actualizará los límites de ingresos brutos permitidos para permanecer dentro del monotributo. Según los parámetros difundidos, la categoría A tendrá un tope anual cercano a los $10,2 millones, mientras que la categoría B superará los $15 millones de facturación anual.

En los escalones más altos, los límites también aumentarán, lo que permitirá que muchos contribuyentes continúen dentro del régimen simplificado sin necesidad de pasar al régimen general.

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Además de la facturación, ARCA considera otros indicadores para determinar la categoría correspondiente, entre ellos la superficie afectada a la actividad, el consumo eléctrico anual, el monto de los alquileres devengados y el precio unitario máximo permitido para la venta de bienes.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan revisar la actividad registrada durante los últimos doce meses y controlar periódicamente la categoría vigente. La recategorización se realiza dos veces por año y quienes no efectúen el trámite cuando corresponde pueden ser recategorizados de oficio mediante la información fiscal disponible en los sistemas del organismo.