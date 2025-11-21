21 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo fue el cambio que implementó ARCA para los pagos de 3 grupos particulares: cuáles son

La resolución 5790/2025, difundida en el Boletín Oficial, establece un nuevo esquema para los casos de rechazos reiterados de débitos.

Por
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA
  • ARCA modificó el régimen de débito automático por CBU para autónomos, monotributistas y personal de casas particulares, reorganizando cómo estos grupos cumplen sus pagos.
  • La actualización quedó oficializada mediante la Resolución 5790/2025, publicada en el Boletín Oficial para garantizar su validez y difusión.
  • La norma establece que, tras tres rechazos consecutivos del débito, ARCA envía una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico como alerta preventiva.
  • Si ocurre un cuarto rechazo, se cancela la adhesión al débito automático y el contribuyente debe reinscribirse en el banco antes del día 20 para retomarlo el mes siguiente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una modificación relevante en su sistema de pago para distintos grupos de contribuyentes. El régimen de débito automático mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) sufrió un ajuste que impacta directamente en trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La actualización busca optimizar y reorganizar el proceso mediante el cual estos sectores cumplen con sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

ARCA confirmó la fecha.
Te puede interesar:

ARCA adelantó la fecha de pago del monotributo en noviembre 2025: cuándo será

La medida se comunicó y oficializó por medio de la Resolución 5790/2025, que brinda el marco legal para su aplicación inmediata. El texto se publicó este martes en el Boletín Oficial, asegurando su difusión pública y la puesta en marcha de las nuevas disposiciones. Esta publicación resulta clave, ya que garantiza transparencia y acceso a la normativa que afecta a una amplia franja de la población económicamente activa.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

En síntesis, la Resolución 5790/2025 de ARCA introduce un cambio en el mecanismo de cobro automático utilizado por autónomos, monotributistas y el personal de casas particulares. Aunque la comunicación solo menciona la modificación del régimen de débito automático por CBU, resulta esencial que los contribuyentes vinculados revisen el texto completo para conocer los detalles de la aplicación, las fechas relevantes y cualquier requisito o procedimiento adicional necesario para asegurar el correcto cumplimiento de sus pagos bajo el nuevo esquema.

Qué cambios definió ARCA para los pagos de 3 grupos en particular

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una modificación importante que afecta el régimen de pago por débito automático mediante la Clave Bancaria Uniforme (CBU). Esta medida se dirige a trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares, con el propósito de ordenar y ejercer un control más estricto sobre la continuidad de los pagos efectuados por esta vía. El enfoque central es fortalecer la regularidad del cumplimiento tributario y de la seguridad social a través de un sistema más estructurado.

La disposición fue oficializada por medio de la Resolución 5790/2025, cuyo texto se publicó este martes en el Boletín Oficial. Ese acto otorga validez legal a la medida y garantiza su difusión pública, estableciendo un marco normativo actualizado para la administración de los débitos. La resolución no solo detalla los sectores alcanzados, sino que también incorpora un esquema de advertencias y eventuales sanciones frente a los incumplimientos en los pagos automáticos.

arca recaudacion

Un punto clave de la normativa es la regla referida a los rechazos consecutivos del débito. Según la resolución, cuando un contribuyente acumula tres rechazos seguidos en los intentos de cobro, ARCA procede a enviar una notificación inmediata. Esa comunicación se remite de manera electrónica al Domicilio Fiscal Electrónico correspondiente, lo que asegura una vía directa y formal de contacto.

El aviso tiene un fin preventivo, ya que permite que la persona afectada revise la situación de su cuenta bancaria o regularice la deuda pendiente. Este paso constituye una advertencia crucial para evitar la cancelación del servicio de débito automático y las complicaciones asociadas con el atraso en el pago de obligaciones tributarias. La intención es ofrecer una instancia de corrección antes de aplicar una medida definitiva.

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Si la falta de pago continúa y se registra un cuarto rechazo, la consecuencia es inmediata y severa: la adhesión al débito automático queda cancelada. Esto obliga al contribuyente a recurrir a métodos de pago alternativos de manera urgente, dado que el sistema ya no intentará efectuar débitos en su cuenta.

La resolución también precisa los pasos necesarios para quienes deseen acceder o volver a acceder a esta modalidad. La inscripción debe iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta CBU. Además, para que el débito comience a operar al mes siguiente, la solicitud debe realizarse antes del día 20 de cada mes. Aquellas personas que pierdan el servicio por acumular cuatro rechazos deberán gestionar una nueva adhesión siguiendo todos los procedimientos y canales habilitados por ARCA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

ARCA dará de baja a este grupo de monotributistas y no se debe a deudas: por qué puede ser

Nueva fecha para adherir a la refinanciación del Impuesto a las Ganancias.

ARCA prorrogó el plazo para la adhesión al plan de pagos del Impuesto a las Ganancias

El cambio en la modalidad busca evitar la acumulación de intentos.

Cuáles son las nuevas reglas que definió ARCA para el débito automático en pagos de monotributistas y autónomos

También pueden ser sancionados quienes desarrollen más de tres actividades simultáneas, posean varias unidades de explotación o estén incluidos en el registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

ARCA dará de baja a los monotributistas que hagan determinadas compras: cuáles son

Cambio en los vencimientos del monotributo de ARCA.

ARCA modifica las fechas de vencimiento del monotributo en noviembre y diciembre 2025: a qué se debe

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Rating Cero

Con solo seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más consumidas del catálogo reciente.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y te atrapa con su acción y su juego mortal

Esta película de Netflix es protagonizada por Brooke Shields.
play

Está en Netflix y es una película que te va a hacer pensar en tus relaciones pasadas

Emilia Attias sorprendió con su nuevo look.

La impresionante transformación de Emilia Attias: cambió de look con estilo

Wanda y Valentina enfriaron los rumores de conflicto en Masterchef

El gesto de Wanda Nara con Valentina Cervantes para acallar los rumores de conflicto

La artista habló del momento complicado de salud que atraviesa.
play

Preocupación por Lourdes Fernández: "Mi cuerpo está malherido"

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

últimas noticias

Las mini bags son perfectas para llevar solo lo esencial.

Adiós a las riñoneras en las Fiestas: este es el accesorio que se va a usar en Navidad y Año Nuevo

Hace 15 minutos
No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, señaló el dirigente salteño.

Sáenz cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas: "Esperamos que el poncho aparezca"

Hace 26 minutos
Preocupación por bajos niveles de ocupación hotelera en Mar del Plata.

Verano 2026: advierten que Mar del Plata continúa con niveles críticos en hotelería

Hace 29 minutos
La historia de Ángela Llewellyn recuerda la importancia de las consultas médicas a tiempo

Pensó que caminaba cada vez más lento por su edad pero el médico reveló lo peor

Hace 49 minutos
¿Se debe apagar el Wifi en algún momento del día?

Mitos sobre apagar el Wifi de tu hogar: ¿trae beneficios o no cambia nada?

Hace 56 minutos