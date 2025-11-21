Cómo fue el cambio que implementó ARCA para los pagos de 3 grupos particulares: cuáles son

La resolución 5790/2025, difundida en el Boletín Oficial, establece un nuevo esquema para los casos de rechazos reiterados de débitos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una modificación relevante en su sistema de pago para distintos grupos de contribuyentes. El régimen de débito automático mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) sufrió un ajuste que impacta directamente en trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La actualización busca optimizar y reorganizar el proceso mediante el cual estos sectores cumplen con sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

La medida se comunicó y oficializó por medio de la Resolución 5790/2025, que brinda el marco legal para su aplicación inmediata. El texto se publicó este martes en el Boletín Oficial, asegurando su difusión pública y la puesta en marcha de las nuevas disposiciones. Esta publicación resulta clave, ya que garantiza transparencia y acceso a la normativa que afecta a una amplia franja de la población económicamente activa.

En síntesis, la Resolución 5790/2025 de ARCA introduce un cambio en el mecanismo de cobro automático utilizado por autónomos, monotributistas y el personal de casas particulares. Aunque la comunicación solo menciona la modificación del régimen de débito automático por CBU, resulta esencial que los contribuyentes vinculados revisen el texto completo para conocer los detalles de la aplicación, las fechas relevantes y cualquier requisito o procedimiento adicional necesario para asegurar el correcto cumplimiento de sus pagos bajo el nuevo esquema.



La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una modificación importante que afecta el régimen de pago por débito automático mediante la Clave Bancaria Uniforme (CBU) . Esta medida se dirige a trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares, con el propósito de ordenar y ejercer un control más estricto sobre la continuidad de los pagos efectuados por esta vía. El enfoque central es fortalecer la regularidad del cumplimiento tributario y de la seguridad social a través de un sistema más estructurado.

La disposición fue oficializada por medio de la Resolución 5790/2025, cuyo texto se publicó este martes en el Boletín Oficial. Ese acto otorga validez legal a la medida y garantiza su difusión pública, estableciendo un marco normativo actualizado para la administración de los débitos. La resolución no solo detalla los sectores alcanzados, sino que también incorpora un esquema de advertencias y eventuales sanciones frente a los incumplimientos en los pagos automáticos.

Un punto clave de la normativa es la regla referida a los rechazos consecutivos del débito. Según la resolución, cuando un contribuyente acumula tres rechazos seguidos en los intentos de cobro, ARCA procede a enviar una notificación inmediata. Esa comunicación se remite de manera electrónica al Domicilio Fiscal Electrónico correspondiente, lo que asegura una vía directa y formal de contacto.

El aviso tiene un fin preventivo, ya que permite que la persona afectada revise la situación de su cuenta bancaria o regularice la deuda pendiente. Este paso constituye una advertencia crucial para evitar la cancelación del servicio de débito automático y las complicaciones asociadas con el atraso en el pago de obligaciones tributarias. La intención es ofrecer una instancia de corrección antes de aplicar una medida definitiva.

Si la falta de pago continúa y se registra un cuarto rechazo, la consecuencia es inmediata y severa: la adhesión al débito automático queda cancelada. Esto obliga al contribuyente a recurrir a métodos de pago alternativos de manera urgente, dado que el sistema ya no intentará efectuar débitos en su cuenta.

La resolución también precisa los pasos necesarios para quienes deseen acceder o volver a acceder a esta modalidad. La inscripción debe iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta CBU. Además, para que el débito comience a operar al mes siguiente, la solicitud debe realizarse antes del día 20 de cada mes. Aquellas personas que pierdan el servicio por acumular cuatro rechazos deberán gestionar una nueva adhesión siguiendo todos los procedimientos y canales habilitados por ARCA.