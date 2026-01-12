Qué monto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en enero de 2026

Como ocurre en cada comienzo de año, el régimen simplificado vuelve a generar dudas sobre qué cambios deben tener en cuenta quienes están inscriptos.

Uno por uno: Los valores actuales que fijó ARCA para el Monotributo

Con la llegada de enero de 2026 , miles de monotributistas en todo el país vuelven a mirar con atención el calendario fiscal y los vencimientos que marcan el inicio del año. La actualización de los valores del Monotributo bajo la órbita de la ARCA vuelve a estar en el centro de las consultas, en un contexto en el que cada ajuste impacta de lleno en el bolsillo de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comercios.

Cuales son las claves de la recategorización del monotributo de ARCA y qué errores debés evitar

En este escenario, conocer cómo se reordenan las obligacione s para los contribuyentes se vuelve fundamental para planificar los próximos meses y evitar sorpresas. La definición de los nuevos valores para este mes marca el punto de partida de un año que volverá a exigir atención y seguimiento para quienes están dentro del sistema.

El pago mensual del monotributo está compuesto por tres partes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social . Para enero, los valores totales a abonar varían según la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente y, en algunos casos, también según si se trata de prestación de servicios o de venta de bienes:

$42.216,41

Categoría C

Servicios: $49.435,58

Venta de bienes: $48.320,22

Categoría D

Servicios: $63.357,80

Venta de bienes: $61.824,18

Categoría E

Servicios: $89.714,31

Venta de bienes: $81.070,26

Categoría F

Servicios: $112.906,59

Venta de bienes: $97.291,54

Categoría G

Servicios: $172.457,38

Venta de bienes: $118.920,05

Categoría H

Servicios: $391.400,62

Venta de bienes: $238.038,48

Categoría I

Servicios: $721.650,46

Venta de bienes: $355.672,64

Categoría J

Servicios: $874.069,29

Venta de bienes: $434.895,92

Categoría K

Servicios: $1.208.890,60

Venta de bienes: $525.732,01

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en enero 2026

Existen ciertos topes de facturación anual, los cuales determinan la categoría que ocupás dentro del sistema:

Categoría A: hasta $8.992.597,87

Categoría B: hasta $13.175.201,52

Categoría C: hasta $18.473.166,15

Categoría D: hasta $22.934.610,05

Categoría E: hasta $26.977.793,60

Categoría F: hasta $33.809.379,57

Categoría G: hasta $40.431.835,35

Categoría H: hasta $61.344.853,64

Categoría I: hasta $68.664.410,05

Categoría J: hasta $78.632.948,76

Categoría K: hasta $94.805.682,90

Como hacer la recategorización del monotributo de ARCA en enero 2026

Además de conocer cuánto corresponde pagar cada mes, los monotributistas deben tener en cuenta el proceso de recategorización, que en este caso está disponible hasta el 5 de febrero de 2026.

Este trámite es obligatorio para quienes hayan tenido cambios en sus ingresos, en la superficie del local, en el consumo de energía eléctrica o en el monto del alquiler que pagan. El objetivo es que cada contribuyente quede ubicado en la categoría que realmente le corresponde según su situación actual.

La recategorización se realiza dos veces por año, en enero y en julio, aunque no todos están obligados a hacerla. Si los parámetros personales y económicos se mantienen dentro de los límites de la categoría vigente, no es necesario modificar nada.