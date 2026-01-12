12 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué monto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en enero de 2026

Como ocurre en cada comienzo de año, el régimen simplificado vuelve a generar dudas sobre qué cambios deben tener en cuenta quienes están inscriptos.

Por
Uno por uno: Los valores actuales que fijó ARCA para el Monotributo

Uno por uno: Los valores actuales que fijó ARCA para el Monotributo

Pexels
  • La cuota del monotributo incluye impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social. Los montos mensuales varían según la categoría y, en algunos casos, según el tipo de actividad.
  • A mayor categoría, mayor es el importe a pagar cada mes. Así, la categoría A abona $37.085,74, mientras que la K debe pagar $1.208.890,60.
  • La recategorización está habilitada hasta el 5 de febrero de 2026 y es obligatoria si hubo cambios en los parámetros.
  • Si no hubo modificaciones en la situación del contribuyente, no es necesario hacer ningún trámite.

Con la llegada de enero de 2026, miles de monotributistas en todo el país vuelven a mirar con atención el calendario fiscal y los vencimientos que marcan el inicio del año. La actualización de los valores del Monotributo bajo la órbita de la ARCA vuelve a estar en el centro de las consultas, en un contexto en el que cada ajuste impacta de lleno en el bolsillo de trabajadores independientes, profesionales y pequeños comercios.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
Te puede interesar:

Cuales son las claves de la recategorización del monotributo de ARCA y qué errores debés evitar

En este escenario, conocer cómo se reordenan las obligaciones para los contribuyentes se vuelve fundamental para planificar los próximos meses y evitar sorpresas. La definición de los nuevos valores para este mes marca el punto de partida de un año que volverá a exigir atención y seguimiento para quienes están dentro del sistema.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en enero 2026

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

El pago mensual del monotributo está compuesto por tres partes: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social. Para enero, los valores totales a abonar varían según la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente y, en algunos casos, también según si se trata de prestación de servicios o de venta de bienes:

Categoría A

  • $37.085,74

Categoría B

  • $42.216,41

Categoría C

  • Servicios: $49.435,58
  • Venta de bienes: $48.320,22

Categoría D

  • Servicios: $63.357,80
  • Venta de bienes: $61.824,18

Categoría E

  • Servicios: $89.714,31
  • Venta de bienes: $81.070,26

Categoría F

  • Servicios: $112.906,59
  • Venta de bienes: $97.291,54

Categoría G

  • Servicios: $172.457,38
  • Venta de bienes: $118.920,05

Categoría H

  • Servicios: $391.400,62
  • Venta de bienes: $238.038,48

Categoría I

  • Servicios: $721.650,46
  • Venta de bienes: $355.672,64

Categoría J

  • Servicios: $874.069,29
  • Venta de bienes: $434.895,92

Categoría K

  • Servicios: $1.208.890,60
  • Venta de bienes: $525.732,01

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en enero 2026

Existen ciertos topes de facturación anual, los cuales determinan la categoría que ocupás dentro del sistema:

  • Categoría A: hasta $8.992.597,87
  • Categoría B: hasta $13.175.201,52
  • Categoría C: hasta $18.473.166,15
  • Categoría D: hasta $22.934.610,05
  • Categoría E: hasta $26.977.793,60
  • Categoría F: hasta $33.809.379,57
  • Categoría G: hasta $40.431.835,35
  • Categoría H: hasta $61.344.853,64
  • Categoría I: hasta $68.664.410,05
  • Categoría J: hasta $78.632.948,76
  • Categoría K: hasta $94.805.682,90

Como hacer la recategorización del monotributo de ARCA en enero 2026

Además de conocer cuánto corresponde pagar cada mes, los monotributistas deben tener en cuenta el proceso de recategorización, que en este caso está disponible hasta el 5 de febrero de 2026.

Este trámite es obligatorio para quienes hayan tenido cambios en sus ingresos, en la superficie del local, en el consumo de energía eléctrica o en el monto del alquiler que pagan. El objetivo es que cada contribuyente quede ubicado en la categoría que realmente le corresponde según su situación actual.

La recategorización se realiza dos veces por año, en enero y en julio, aunque no todos están obligados a hacerla. Si los parámetros personales y económicos se mantienen dentro de los límites de la categoría vigente, no es necesario modificar nada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Cuál es el tope de facturación anual del monotributo de ARCA en enero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Cuáles son los montos para el Monotributo y Ganancias en ARCA en enero 2026

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes  

Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026: fecha, trámite y consideraciones

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

De qué se trata el Monotributo Digital y qué diferencia tendría con el actual

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

ARCA definió cuáles son los pagos que tienen que hacer monotributistas y autónomos en enero 2026: cuáles son

ARCA informó el calendario fiscal del año que recién comienza

Cuáles son las fechas límites que definió ARCA para el Monotributo en enero 2026

Rating Cero

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui
play

Tensión en MasterChef: qué pasó entre Damián Betular y Germán Martitegui

Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal.
play

Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama

Jonah Hill sorprende con un drástico cambio físico.

La impresionante transformación de Jonah Hill, de El Lobo de Wall Street: bajó 30 kilos

MaiaReficco, es actriz y cantante argentina que protagonizó un musical en Broadway

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

De Paul se tatutó tres corazones y subió una foto de un benteveo en presagio de un embarazo

¿Tini Stoessel embarazada? El sugestivo tatuaje de Rodrigo De Paul que alimentó los rumores

La miniserie está conformada por ocho episodios. 
play

Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things

últimas noticias

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Hace 9 minutos
El ratón colilargo o ratón de cola larga puede transmitir hantavirus.

Alerta por hantavirus: murió una nena de 10 años y ya son 4 las víctimas fatales en 2026

Hace 29 minutos
Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

Hace 35 minutos
Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Este viaje por una ruta argentina ofrece Wifi gratuito: como funciona y qué hacer para conectarse

Hace 35 minutos
Giuliano Simeone marcó tendencia con un look total black.

El look de Giuliano Simeone que se robó las miradas: lo clásico no pasa de moda

Hace 36 minutos