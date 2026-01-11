Cuales son las claves de la recategorización del monotributo de ARCA y qué errores debés evitar Transformó su temor a la muerte en una forma de vivir basada en la ciencia y en el monitoreo permanente de su propio cuerpo. Por + Seguir en







Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales. ARCA

El calendario fiscal 2026 exige revisar los ingresos anuales del Monotributo en ARCA.

La recategorización obligatoria vence el 5 de febrero e incluye varios parámetros de actividad.

No cumplir puede derivar en recategorización de oficio, multas o ajustes retroactivos.

Inconsistencias entre gastos, ingresos o precios pueden provocar la exclusión del régimen. El 2026 ya se encuentra en curso y se aproximan semanas determinantes para los millones de trabajadores inscriptos en el Monotributo, el régimen simplificado destinado a pequeños contribuyentes de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que reemplazó a la AFIP. Con el comienzo del año se activa el calendario fiscal y surge la necesidad de analizar los ingresos obtenidos durante los últimos doce meses. Este período resulta clave para que prestadores de servicios y comerciantes cumplan correctamente con sus obligaciones tributarias dentro del nuevo esquema institucional.

En los próximos días, cada monotributista deberá evaluar si corresponde un cambio de categoría a partir de los parámetros vigentes, que contemplan la evolución reciente de los precios y la inflación. El plazo para completar la recategorización semestral vence, como ocurre cada año, el 5 de febrero. En este proceso no solo se consideran los ingresos brutos, sino también variables como la superficie destinada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y los alquileres asociados, elementos que pueden definir la continuidad o el pase a una escala superior.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado. ARCA También resulta oportuno revisar si la permanencia en este régimen se mantiene sin riesgos, especialmente cuando la facturación se acerca a los topes máximos o aparecen errores evitables. Exceder el precio unitario permitido o registrar gastos personales que no se condicen con los ingresos declarados constituyen motivos de exclusión automática. Conocer en detalle estos puntos permite evitar sanciones y transitar el calendario de ARCA durante 2026 con mayor previsibilidad y tranquilidad.

Qué debés saber sobre la recategorización del monotributo de ARCA en 2026 La primera recategorización del año ante ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP, constituye un trámite obligatorio para los contribuyentes cuyos parámetros de actividad registraron cambios durante los últimos 12 meses. El vencimiento para completarlo opera el 5 de febrero de 2026 y resulta imprescindible utilizar las tablas de escalas vigentes desde enero. En esta instancia corresponde analizar no solo los ingresos brutos anuales —con un tope de $8.992.597,87 para la categoría A— sino también variables relevantes como el consumo de energía eléctrica, la superficie destinada a la actividad y los alquileres devengados en el último año calendario.

Conviene tener presente que la falta de cumplimiento dentro del plazo habilita al organismo a realizar una recategorización de oficio, con posibles multas y el cobro retroactivo de diferencias ante inconsistencias detectadas en movimientos bancarios o consumos con tarjeta. Si el análisis confirma que los parámetros permanecen dentro de los límites de la categoría actual, no corresponde efectuar ninguna gestión en el portal. Aun así, una revisión cuidadosa antes de la fecha límite se presenta como la mejor herramienta para sostener el encuadre en el régimen simplificado y evitar un pase inesperado al régimen general.