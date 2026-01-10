10 de enero de 2026 Inicio
Cuál es el tope de facturación anual del monotributo de ARCA en enero 2026

El organismo informó el valor de la cuota correspondiente a enero y recordó los topes de ingresos anuales asignados a cada categoría.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

  • ARCA mantuvo para enero de 2026 los topes de facturación del Monotributo, con un máximo de $8.992.597,87 para la categoría A y $94.805.682,90 para la categoría K.
  • Superar esos ingresos en los últimos 12 meses puede derivar en exclusión de oficio y sanciones antes de la próxima actualización.
  • Las cuotas mensuales arrancan en $37.085,74 para la categoría A y aumentan según la escala y la actividad, con mayor carga para servicios.
  • La recategorización obligatoria vence el 5 de febrero de 2026 y omitirla puede generar multas y el pase al Régimen General.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó los límites de facturación vigentes para el inicio de 2026, que definen la permanencia de los contribuyentes dentro del régimen simplificado. Hasta la próxima actualización, el tope anual para la categoría más baja (A) permanece en $8.992.597,87, mientras que el límite máximo de exclusión correspondiente a la categoría K alcanza los $94.805.682,90. Resulta clave que los monotributistas controlen sus ingresos brutos de los últimos 12 meses, ya que superar estos valores antes de la publicación de las nuevas tablas puede derivar en una exclusión de oficio o en sanciones por parte del organismo.

Conoce cuando podes hacer la recategorizacion del monotributo de ARCA.
Cuándo será la recategorización para el monotributo de ARCA en 2026

Respecto de las obligaciones mensuales, ARCA confirmó los importes que deben abonarse desde enero de 2026, con montos que varían según la categoría y la actividad desarrollada. En la categoría A, la cuota total —que contempla impuesto integrado, aportes previsionales y obra social— asciende a $37.085,74. En escalas intermedias y superiores, como la categoría D, el pago mensual alcanza los $63.357,80 para servicios y los $61.824,18 para comercio, marcando una diferencia que se acentúa en los niveles más altos, donde los prestadores de servicios afrontan una carga mayor que quienes venden bienes muebles.

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Por último, el organismo recordó que estos valores sirven como base para la próxima recategorización semestral, cuyo vencimiento opera el 5 de febrero de 2026. Durante este trámite obligatorio, cada contribuyente debe analizar su facturación correspondiente al año calendario 2025 frente a la nueva tabla de parámetros que ARCA difundirá tras la publicación de los datos oficiales de inflación. Omitir la recategorización o informar datos incorrectos puede generar multas equivalentes al 50% del impuesto no ingresado, además de los intereses por no encuadrar en la categoría correcta.

Como es el tope de facturación del monotributo de ARCA en enero 2026

Para enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, ratificó los límites de facturación que definen la permanencia dentro del régimen simplificado. El tope anual de ingresos brutos para la categoría más baja, la A, permanece en $8.992.597,87, mientras que el límite máximo correspondiente a la categoría K alcanza los $94.805.682,90. Resulta fundamental que los monotributistas controlen su facturación acumulada de los últimos 12 meses, ya que superar estos valores vigentes puede derivar en una exclusión de oficio antes de la próxima actualización de las tablas.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

En relación con las cuotas mensuales, ARCA confirmó los importes que los contribuyentes abonan desde este mes, con diferencias significativas según la actividad desarrollada en las escalas superiores. En la categoría A, el pago total unificado, que incluye los componentes impositivo, previsional y de salud, asciende a $37.085,74. En los niveles más altos, la brecha se profundiza: un prestador de servicios encuadrado en la categoría H paga $391.400,62, mientras que un comerciante dentro de la misma escala abona $238.038,48. Esta estructura de valores continúa vigente hasta febrero, momento en el que comienza a regir el nuevo esquema tras la recategorización obligatoria.

Por último, el organismo recordó que el plazo para realizar la primera recategorización de 2026 vence el 5 de febrero. Durante este trámite, cada contribuyente debe analizar sus parámetros de actividad, como ingresos, alquileres y consumo eléctrico, frente a los nuevos valores que se ajustan según la inflación del segundo semestre de 2025. Quienes superen los topes actuales sin efectuar el cambio correspondiente se exponen a sanciones económicas y multas que pueden alcanzar el 50% del impuesto no ingresado, además del riesgo de un pase automático al Régimen General, que incluye IVA y Ganancias.

