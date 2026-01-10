Cuál es el tope de facturación anual del monotributo de ARCA en enero 2026 El organismo informó el valor de la cuota correspondiente a enero y recordó los topes de ingresos anuales asignados a cada categoría. Por + Seguir en







Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

ARCA mantuvo para enero de 2026 los topes de facturación del Monotributo, con un máximo de $8.992.597,87 para la categoría A y $94.805.682,90 para la categoría K.

Superar esos ingresos en los últimos 12 meses puede derivar en exclusión de oficio y sanciones antes de la próxima actualización.

Las cuotas mensuales arrancan en $37.085,74 para la categoría A y aumentan según la escala y la actividad, con mayor carga para servicios.

La recategorización obligatoria vence el 5 de febrero de 2026 y omitirla puede generar multas y el pase al Régimen General. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó los límites de facturación vigentes para el inicio de 2026, que definen la permanencia de los contribuyentes dentro del régimen simplificado. Hasta la próxima actualización, el tope anual para la categoría más baja (A) permanece en $8.992.597,87, mientras que el límite máximo de exclusión correspondiente a la categoría K alcanza los $94.805.682,90. Resulta clave que los monotributistas controlen sus ingresos brutos de los últimos 12 meses, ya que superar estos valores antes de la publicación de las nuevas tablas puede derivar en una exclusión de oficio o en sanciones por parte del organismo.

Respecto de las obligaciones mensuales, ARCA confirmó los importes que deben abonarse desde enero de 2026, con montos que varían según la categoría y la actividad desarrollada. En la categoría A, la cuota total —que contempla impuesto integrado, aportes previsionales y obra social— asciende a $37.085,74. En escalas intermedias y superiores, como la categoría D, el pago mensual alcanza los $63.357,80 para servicios y los $61.824,18 para comercio, marcando una diferencia que se acentúa en los niveles más altos, donde los prestadores de servicios afrontan una carga mayor que quienes venden bienes muebles.

Monotributo Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina. ARCA Por último, el organismo recordó que estos valores sirven como base para la próxima recategorización semestral, cuyo vencimiento opera el 5 de febrero de 2026. Durante este trámite obligatorio, cada contribuyente debe analizar su facturación correspondiente al año calendario 2025 frente a la nueva tabla de parámetros que ARCA difundirá tras la publicación de los datos oficiales de inflación. Omitir la recategorización o informar datos incorrectos puede generar multas equivalentes al 50% del impuesto no ingresado, además de los intereses por no encuadrar en la categoría correcta.

