24 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son las escalas y las cuotas del monotributo de ARCA en mayo 2026

El régimen del monotributo mantiene sus valores vigentes, pero incorpora nuevas referencias de ingresos y obligaciones mensuales que los contribuyentes deben tener en cuenta durante 2026.

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Cuáles son las escalas y las cuotas del monotributo de ARCA en mayo 2026
  • ARCA actualizó en mayo 2026 las escalas y cuotas del monotributo, redefiniendo topes de facturación y montos mensuales para adecuarlos al contexto económico.
  • El régimen mantiene su esquema simplificado: en un solo pago mensual se integran impuesto, jubilación y obra social, facilitando la gestión para independientes.
  • Las cuotas van desde unos $42.000 en la categoría A hasta más de $400.000 (o incluso cerca del millón) en las categorías más altas, con diferencias según actividad.
  • Controlar categoría, vencimientos y valores actualizados es clave para evitar deudas, intereses y mantener la regularidad fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una actualización clave en las escalas y cuotas del monotributo para mayo de 2026. El ajuste redefine los topes de facturación anual de cada categoría y modifica los montos mensuales a pagar, con el objetivo de adecuar el régimen a la situación económica actual y permitir un encuadre más preciso para contribuyentes de todo el país.

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Este sistema sigue siendo uno de los pilares para trabajadores independientes y pequeños comercios, principalmente por su esquema simplificado. En un único pago mensual se integran el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social, lo que reduce la carga administrativa frente a otros regímenes más complejos. Esta estructura facilita mantener la regularidad fiscal sin necesidad de procesos burocráticos extensos.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

En este contexto, resulta clave que los monotributistas controlen periódicamente su categoría, los vencimientos y los nuevos valores establecidos. Un seguimiento adecuado evita deudas, intereses por mora y posibles inconvenientes con el organismo. En un escenario económico cambiante, mantenerse actualizado con las tablas oficiales es una herramienta esencial para sostener la estabilidad financiera y la continuidad de la actividad.

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Las cuotas del monotributo registraron una nueva actualización en mayo de 2026 tras el ajuste semestral dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En este esquema, la categoría A —la más baja— abona cerca de $42.386 mensuales, mientras que los valores aumentan de forma progresiva según el nivel de facturación anual de cada contribuyente.

En las categorías intermedias, los montos ya superan los $50.000 y $70.000, evidenciando el impacto del ajuste en los ingresos medios. En tanto, en los escalones más altos, como la H o la K, las cuotas pueden superar los $400.000 e incluso alcanzar cifras cercanas o superiores al millón de pesos en el caso de prestadores de servicios con mayor facturación.

Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Un punto clave es que el importe final no depende solo de la categoría, sino también del tipo de actividad. Los contribuyentes que ofrecen servicios suelen afrontar cuotas más elevadas que quienes se dedican a la venta de productos, debido a la forma en que se compone el impuesto integrado dentro del régimen.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en mayo 2026

Para 2026, los topes fueron actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: hasta $10.277.988,13
  • Categoría B: hasta $15.058.447,71
  • Categoría C: hasta $21.113.696,52
  • Categoría D: hasta $26.212.853,42
  • Categoría E: hasta $30.833.964,37
  • Categoría F: hasta $38.642.048,36
  • Categoría G: hasta $46.211.109,37
  • Categoría H: hasta $70.113.407,33
  • Categoría I: hasta $78.479.211,62
  • Categoría J: hasta $89.872.640,30
  • Categoría K: hasta $108.357.084,05

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