Cuál es la categoría más baja del monotributo de ARCA en mayo 2026 Los nuevos valores impactan directamente en las cuotas mensuales de cada categoría, en un contexto donde seguir de cerca estos cambios resulta clave para evitar desajustes en las finanzas personales. Por + Seguir en







Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina. ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó el monotributo para mayo 2026, impactando en cuotas y en la planificación de gastos de los contribuyentes.

El ajuste es del 14,3%, en línea con la inflación semestral, e incluye tanto los montos mensuales como los topes de facturación por categoría.

La Categoría A, la más baja del régimen, pasa a tener una cuota de $42.386,74, reflejando el aumento general del sistema.

Ante este escenario, es clave revisar ingresos, categoría vigente y evaluar recategorización para evitar desfasajes y mantener el equilibrio fiscal. A medida que avanza el calendario fiscal, los contribuyentes del régimen simplificado comienzan a proyectar sus costos de cara a mayo, tras la confirmación de los nuevos valores por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La actualización impacta de lleno en las cuotas del monotributo y redefine el esquema de gastos para trabajadores independientes en todo el país.

El ajuste responde a una suba del 14,3%, en línea con la inflación del último semestre. Este incremento no solo eleva los montos mensuales a pagar, sino que también actualiza los topes de facturación de cada categoría, una corrección clave para evitar saltos de escala por efecto inflacionario y mantener la coherencia del sistema.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES. ARCA

Frente a este nuevo escenario, emprendedores y profesionales deben revisar su situación fiscal con mayor precisión. Analizar los ingresos, verificar la categoría vigente y evaluar una posible recategorización se vuelve esencial para evitar desfasajes y sostener el equilibrio financiero dentro de un contexto económico cambiante.

Qué categoría es la más baja en el monotributo de ARCA en mayo 2026 Para el mes de mayo, la Categoría A —el nivel más bajo del régimen simplificado— presenta un costo mensual de $42.386,74, según los valores actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este monto se aplica de manera uniforme tanto para quienes prestan servicios como para quienes se dedican a la venta de bienes muebles.

Si bien se trata de la escala más accesible dentro del sistema, el nuevo valor refleja el impacto del ajuste general sobre las tablas del monotributo. La actualización busca mantener cierta coherencia frente al contexto inflacionario, aunque implica un incremento concreto en las obligaciones mensuales de los contribuyentes más pequeños. Monotributo Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional. ARCA Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en mayo 2026 Para 2026, los topes fueron actualizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y quedaron establecidos de la siguiente manera: Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05