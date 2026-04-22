Se actualiza el monotributo de ARCA: qué debés saber para mayo 2026

Con el ajuste por inflación, cambian los montos a pagar y los límites de ingresos. Qué deben tener en cuenta los contribuyentes para evitar sanciones.

A partir de mayo de 2026 , los contribuyentes adheridos al monotributo enfrentarán una actualización en los valores del régimen simplificado , tras la modificación aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) .

El ajuste, que rige desde febrero, responde a la actualización semestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece un incremento del 14,29% en cuotas y parámetros .

Este cambio impacta directamente en el bolsillo de los monotributistas , ya que redefine tanto el monto mensual a abonar como los topes de facturación permitidos para permanecer dentro del sistema.

La cuota incluye tres componentes : el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social , por lo que cualquier modificación repercute en la estructura completa del pago .

En las categorías más bajas , los valores de referencia muestran subas significativas . La categoría A pasa a pagar más de $42.000 mensuales, mientras que la categoría B supera los $48.000 .

A medida que se avanza en la escala, las diferencias se amplían, especialmente entre quienes prestan servicios y quienes se dedican a la venta de bienes. En los niveles más altos, la categoría H, tope para servicios, alcanza cifras considerablemente mayores, reflejando el impacto del ajuste en los segmentos de mayores ingresos.

monotributo

Aumento de actualización de los límites de facturación anual

Además del incremento en las cuotas, ARCA también actualizó los límites de facturación anual. Estos topes son clave para determinar si un contribuyente puede seguir dentro del monotributo o si debe pasar al régimen general.

Por ejemplo, la categoría A ahora permite ingresos superiores a los $10 millones anuales, mientras que las categorías más altas superan ampliamente los $70 millones y, en el caso de la venta de bienes, incluso los $100 millones.

Otro punto central es el cumplimiento de los pagos. Mantener la regularidad es fundamental para evitar inconvenientes administrativos. El sistema controla automáticamente las deudas y puede bloquear gestiones si detecta irregularidades, lo que complica desde trámites básicos hasta la recategorización obligatoria.

La consecuencia más severa es la exclusión automática del régimen. Aquellos contribuyentes que acumulen 10 cuotas impagas consecutivas pueden ser dados de baja sin previo aviso. En ese caso, deberán inscribirse en el régimen general y no podrán regresar al monotributo durante al menos dos años, lo que implica mayores cargas impositivas y administrativas.