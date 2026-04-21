Luego de que el Gobierno aprobara el régimen de Inocencia Fiscal en busca de los “dólares del colchón”, ARCA habilitó el formulario para la nueva DD.JJ. de Ganancias que lo incluye.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este lunes los detalles operativos para que las personas humanas y sucesiones indivisas puedan presentar su declaración jurada de Impuesto a las Ganancias a través del Régimen de Declaración Jurada Simplificada , conocido popularmente como Inocencia Fiscal .

La normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, habilita una vía alternativa y opcional al sistema general , orientada a facilitar la incorporación de ahorros —incluyendo dólares del colchón — al circuito formal.

La Resolución General 5836/2026 , firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez , modifica la RG 5.692 para incorporar las reglas aplicables a quienes opten por el régimen simplificado .

El régimen, incluido en la ley de Inocencia Fiscal , apunta a simplificar el cumplimiento tributario de personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país . Su objetivo, según el marco normativo, es incentivar la circulación de ahorros dentro del circuito formal , incluyendo divisas en efectivo —los llamados dólares del colchón— que hasta ahora permanecían fuera del sistema financiero.

A diferencia del régimen general , donde el contribuyente debe determinar proactivamente su impuesto, en el esquema simplificado ARCA precarga la información disponible en sus bases de datos , así como la suministrada por terceros y responsables, para que el contribuyente la revise y confirme .

La Resolución General N° 5.820 ya había establecido los mecanismos de adhesión y permanencia. Ahora, con la RG 5836/2026, se reglamenta el procedimiento concreto para confeccionar y presentar la declaración jurada bajo esta modalidad.

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El trámite se realiza exclusivamente a través del servicio “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado”, disponible en el sitio web de ARCA (www.arca.gob.ar). Para ingresar, los contribuyentes deben contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida según el procedimiento de la Resolución General N° 5.048.

Una vez dentro de la plataforma, quienes adhieran al régimen simplificado deben seleccionar la opción “Declaración Jurada Simplificada” y completar el formulario F. 2711 —a diferencia del F. 711 que corresponde al régimen general. Según establece la norma, ARCA pondrá a disposición la información obrante en sus sistemas, pudiendo los responsables “efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminaciones que consideren pertinentes”. La declaración debe ser confirmada por el contribuyente antes de su presentación.