1 de agosto de 2026 Inicio
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A cuánto llega la jubilación mínima de ANSES en agosto 2026

Conocé cuánto cobra un jubilado con haber mínimo y cuándo comienza el calendario de pagos este mes.

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La ANSES aplicará un nuevo aumento para jubilados y pensionados durante este mes.

La ANSES aplicará un nuevo aumento para jubilados y pensionados durante este mes.

  • ANSES aplicará un aumento a jubilados y pensionados en agosto de 2026.
  • La actualización de los haberes se realiza según la fórmula de movilidad previsional vigente.
  • El ajuste mensual toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
  • El objetivo es acompañar la evolución de la inflación y del costo de vida.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo aumento para jubilados y pensionados durante este mes. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación. A cuánto llega la pensión mínima de ANSES en agosto de 2026.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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La renovación mensual se realiza mediante la fórmula de movilidad previsional vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, los haberes se ajustan periódicamente para acompañar la evolución de la alza inflacionaria.

En un contexto de aumento de precios y del costo de vida, este tipo de prestaciones representa un alivio económico para muchos jubilados y ex trabajadores que dependen de sus haberes para afrontar los gastos cotidianos.

Qué monto alcanza la jubilación mínima de ANSES en agosto 2026

Con el incremento del 1,89%, la jubilación mínima pasa de $411.989,33 a $419.775,92. Además, quienes perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total será de $489.775,92. Los principales valores para agosto son:

  • Jubilación mínima: $419.775,92.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total para quienes cobran la mínima: $489.775,92.
  • Jubilación máxima: $2.824.694,50.

En qué fecha de agosto 2026 se cobra la jubilación de ANSES

El calendario de pagos de ANSES comenzará el lunes 10 de agosto de 2026 para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la jubilación mínima. Como cada mes, las fechas se asignan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes deseen consultar el día exacto de cobro pueden hacerlo a través del calendario oficial de ANSES.

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