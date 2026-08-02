2 de agosto de 2026 Inicio
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Así es el triple extra que tiene ANSES para AUH en agosto 2026

Los beneficiarios de la AUH recibirán en agosto un monto superior gracias a la combinación de la prestación y los beneficios disponibles.

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Conocé cuales son las prestaciones que complementan a la AUH.

Conocé cuales son las prestaciones que complementan a la AUH.

  • La Asignación Universal por Hijo tendrá una actualización en agosto de 2026.
  • El aumento estará acompañado por dos pagos extra destinados a reforzar los ingresos familiares.
  • Para acceder a estos beneficios los titulares deberán cumplir las condiciones establecidas por ANSES.
  • Los pagos seguirán el calendario habitual definido según la terminación del DNI.

En agosto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un incremento en sus haberes, al que se sumarán dos beneficios adicionales que otorga la ANSES para complementar los ingresos de las familias con menores a cargo. Salvo excepciones, los pagos se realizarán de manera automática, sin que los titulares deban efectuar nuevos trámites.

La ANSES oficializó el calendario de pagos de este mes para jubilados y pensionados.
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Esta actualización se aplicará dentro del cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026 y responde al mecanismo de movilidad que rige para las prestaciones sociales. De esta manera, muchas familias podrán cobrar un monto superior al de la asignación mensual gracias a la suma de estos beneficios.

Conocé cuales son los beneficios que complementan a la AUH.

Conocé cuales son los beneficios que complementan a la AUH.

Este es el triple pago de ANSES para AUH en agosto 2026

El aumento de la AUH en agosto será del 1,9%, una actualización que se definió a partir del índice de inflación de junio publicado por el Indec. Además, los titulares que reúnan las condiciones exigidas por la ANSES podrán acceder a dos beneficios complementarios que elevarán el monto total a cobrar.

En agosto, quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ANSES podrán cobrar:

  • El aumento del 1,9% de la AUH.
  • El pago automático de la Tarjeta Alimentar.
  • El Complemento Leche del Plan 1000 Días, para los titulares alcanzados.

La Tarjeta Alimentar mantendrá en agosto los mismos valores que viene abonando la ANSES, ya que este beneficio no recibirá una actualización. El monto continuará dependiendo de la cantidad de hijos por los que cada familia perciba la asistencia.

Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026.

Estos son los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto de 2026.

En ese marco, los hogares con un hijo cobrarán $72.250, los que tengan dos recibirán $113.299 y aquellos con tres o más hijos percibirán $149.425. Como sucede habitualmente, el pago se acreditará de manera automática junto con la AUH, de acuerdo con el calendario establecido según la terminación del DNI del titular.

Dentro de los beneficios que acompañan a la AUH también se encuentra el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años. Este pago también se ajusta según el esquema de movilidad de ANSES y durante agosto de 2026 alcanzará un monto de $56.897.

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