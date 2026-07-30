30 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 31 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 31 de julio de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Los jubilados de ANSES reciben en agosto un incremento en los haberes de acuerdo con la inflación de junio.
Te puede interesar:

Aumento en las jubilaciones y asignaciones para agosto: de cuánto será el haber mínimo

ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.

Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los beneficiarios de la prestación por Desempleo Plan 2perciben sus montos de julio con todas las terminaciones del DNI hasta el 11 de agosto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 30 de julio

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 29 de julio

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 28 de julio

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de julio

¿Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar de ANSES en agosto 2026?

Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar de ANSES en agosto 2026

Conocé toda la información sobre esta prestación que otorga ANSES.

De qué se trata el pago de más de $500.000 que ANSES realiza por única vez en agosto 2026

Rating Cero

Muriel en el ojo de la tormenta.

Rumores de infidelidad y dudas sobre su edad: la mujer de Licha Martínez quedó en el centro de la polémica

Rosalía dará una serie de shows en Argentina.

Rosalía en Buenos Aires: una famosa argentina rechazó participar de su show en plena polémica

El detalle que habría enojado a la cantante de RKT.

Revelaron el detalle de la amistad entre Luck Ra y Tuli Acosta que habría molestado a La Joaqui: "Dormían en..."

Reina Reech y una inesperada acusación: Digamos todo.

Reina Reech apuntó contra L-Gante con una inesperada acusación: "Me copió"

Ca7riel, invitó a reflexionar a sus seguidores.

Ca7riel lanzó una dura advertencia sobre la Ley de Tierras: "Guarda que quieren vender la Patagonia"

El presentador volverá a encabezar el programa de Telefe.

Se acaba de confirmar la primera invitación a "PH: Podemos Hablar": es una figura y "se odian" con Andy Kusnetzoff

últimas noticias

play
Javier Milei enojado en el Congreso.

Javier Milei volvió a atacar al Congreso: "Es el gran aliado del gasto publico"

Hace 19 minutos
Milei había prometido dinamitar el BCRA, pero ahora busca reformarlo.

De dinamitarlo a intervenirlo: qué decía Milei sobre el Banco Central antes de ser presidente

Hace 24 minutos
Javier Milei habló por cadena nacional.

Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para "poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política"

Hace 34 minutos
play
Milei presentó la carta orgánica del BCRA.

Milei anunció una modificación en el mercado de Seguros: "Es limitado, burocrático e ineficiente"

Hace 37 minutos
Las jubilaciones son uno de los egresos estatales que no se cortarían por déficit.

Cuáles son los sectores exceptuados del "grillete fiscal" que anunció Milei

Hace 41 minutos