Así continúa el calendario de pagos de ANSES tras los feriados de junio 2026

- La Anses retoma el calendario de pagos el 16 de junio tras los feriados.
- En junio se aplica un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
- Ese día cobran jubilados de la mínima con DNI terminado en 5 y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar con la misma terminación.
- También continúan los pagos para otras prestaciones, con fechas definidas según el DNI y el tipo de beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social continuará el martes 16 de junio con el cronograma de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Los depósitos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario, según el calendario oficial vigente.
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y la prestación que percibe cada beneficiario. Durante junio, la Anses aplica un aumento del 2,58%, en sintonía con la inflación informada por el Indec, por lo que jubilaciones, pensiones y asignaciones se liquidarán con los nuevos montos actualizados.
ANSES
Junio llega con un aumento del 2,58%.
Con qué grupo continúa el pago de ANSES tras los feriados de junio 2026
Luego del feriado largo, la Anses retomará el cronograma de pagos el martes 16 de junio. En esa fecha percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 5, al igual que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con la misma terminación de documento.
Además, ese mismo martes cobrarán los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 3. También recibirán sus haberes quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad con documentos finalizados en 6 y 7, de acuerdo con el cronograma establecido por la Anses.