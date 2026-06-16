16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Así continúa el calendario de pagos de ANSES tras los feriados de junio 2026

Luego del feriado, Anses retoma desde el 16 de junio el calendario de pagos de jubilaciones y asignaciones según la terminación del DNI.

Por
¿Cómo sigue el cronograma de pagos de Anses tras el feriado?

¿Cómo sigue el cronograma de pagos de Anses tras el feriado?

  • La Anses retoma el calendario de pagos el 16 de junio tras los feriados.
  • En junio se aplica un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
  • Ese día cobran jubilados de la mínima con DNI terminado en 5 y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar con la misma terminación.
  • También continúan los pagos para otras prestaciones, con fechas definidas según el DNI y el tipo de beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social continuará el martes 16 de junio con el cronograma de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Los depósitos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario, según el calendario oficial vigente.

Jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,15% en julio.
Te puede interesar:

Aumento del 2,15%: qué monto final reciben los jubilados de ANSES con el bono de julio 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y la prestación que percibe cada beneficiario. Durante junio, la Anses aplica un aumento del 2,58%, en sintonía con la inflación informada por el Indec, por lo que jubilaciones, pensiones y asignaciones se liquidarán con los nuevos montos actualizados.

ANSES
Junio llega con un aumento del 2,58%.

Junio llega con un aumento del 2,58%.

Con qué grupo continúa el pago de ANSES tras los feriados de junio 2026

Luego del feriado largo, la Anses retomará el cronograma de pagos el martes 16 de junio. En esa fecha percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 5, al igual que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con la misma terminación de documento.

Además, ese mismo martes cobrarán los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 3. También recibirán sus haberes quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad con documentos finalizados en 6 y 7, de acuerdo con el cronograma establecido por la Anses.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 5: martes 16 de junio.
  • Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio.
  • Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio.
  • Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio.
  • Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio.
ANSES
¿Qué días dobran los jubilados?

¿Qué días dobran los jubilados?

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.
  • Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
  • Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
  • Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
  • Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Jubilaciones, Asignación por Embarazo, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de junio

Conocé qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026.

Beneficio, bono y aguinaldo: qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026

Se confirmó el porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales el próximo mes.

Con la inflación confirmada, estos serán los montos de las jubilaciones y AUH de ANSES en julio 2026

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 15 de junio

En julio 2026 habrá un aumento para jubilados y pensionados de ANSES.

Nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES: qué monto cobrarán en julio 2026

ANSES estableció un aumento para jubilados y pensionados en julio 2026. 

ANSES confirmó un importante aumento para julio 2026: quiénes lo reciben

Rating Cero

Pampita compró una caja de figuritas y le llegaron dos cajas de puré de tomate.

Pampita cayó en la trampa mundial: compró una caja de figuritas y recibió algo insólito

Pergolin actuó de Dios con Gil Navarro muerto en la novela.

Se supo: el insólito motivo por el que Mario Pergolini aceptó el papel de Dios en Floricienta

¿Qué pasó en Gran Hermano?

Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

Se trata de Ece Irtem, tenía 35 años recién cumplidos. 

Murió una reconocida actriz turca de cine y televisión el día después de su cumpleaños

Una situación increíble.

Se filtró la insólita acción de un famoso en un restaurant que dejó sin palabras a todos

Su cambio se basó en entrenamiento de fuerza y hábitos saludables.

Con cuatro ejercicios clave: así fue la impresionante transformación de Hilary Duff

últimas noticias

Reconocimiento y despedida para un crack de nuestro fútbol

Hizo historia en el fútbol santafesino, anunció su despedida y lo reconocieron como "deportista destacado"

Hace 13 minutos
Las autoridades detuvieron al hombre e incautaron el auto. 

Un hombre encapuchado intentó secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza y terminó detenido

Hace 20 minutos
El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares

Hace 21 minutos
El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar se mantiene estable en plena expectativa tras el acuerdo EEUU-Irán

Hace 28 minutos
El jefe de Gabinete.

Más denuncias contra Adorni: lo acusan de "falsedad ideológica"

Hace 37 minutos