Así continúa el calendario de pagos de ANSES tras los feriados de junio 2026 Luego del feriado, Anses retoma desde el 16 de junio el calendario de pagos de jubilaciones y asignaciones según la terminación del DNI. Por Agregar C5N en









¿Cómo sigue el cronograma de pagos de Anses tras el feriado?

La Anses retoma el calendario de pagos el 16 de junio tras los feriados.

En junio se aplica un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ese día cobran jubilados de la mínima con DNI terminado en 5 y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar con la misma terminación.

También continúan los pagos para otras prestaciones, con fechas definidas según el DNI y el tipo de beneficio. La Administración Nacional de la Seguridad Social continuará el martes 16 de junio con el cronograma de pagos correspondiente a jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Los depósitos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario, según el calendario oficial vigente.

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y la prestación que percibe cada beneficiario. Durante junio, la Anses aplica un aumento del 2,58%, en sintonía con la inflación informada por el Indec, por lo que jubilaciones, pensiones y asignaciones se liquidarán con los nuevos montos actualizados.

ANSES Junio llega con un aumento del 2,58%. Con qué grupo continúa el pago de ANSES tras los feriados de junio 2026 Luego del feriado largo, la Anses retomará el cronograma de pagos el martes 16 de junio. En esa fecha percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la mínima con DNI terminados en 5, al igual que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con la misma terminación de documento.

Además, ese mismo martes cobrarán los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 3. También recibirán sus haberes quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad con documentos finalizados en 6 y 7, de acuerdo con el cronograma establecido por la Anses.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026 Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo Documentos terminados en 5: martes 16 de junio.

Documentos terminados en 6: miércoles 17 de junio.

Documentos terminados en 7: jueves 18 de junio.

Documentos terminados en 8: viernes 19 de junio.

Documentos terminados en 9: lunes 22 de junio. ANSES ¿Qué días dobran los jubilados? Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.