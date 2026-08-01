Así queda el calendario de pagos de agosto 2026 para los jubilados de ANSES La entidad previsional confirmó las fechas de cobro correspondientes a este mes para ex trabajadores y pensionados. Además, los haberes se actualizarán con un nuevo aumento por movilidad y continuará el pago del bono para quienes perciben los ingresos más bajos. Por Agregar C5N en









La ANSES oficializó el calendario de pagos de este mes para jubilados y pensionados.

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026.

Los haberes aumentan un 1,89% por la movilidad previsional.

Continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para los ingresos más bajos.

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario de pagos de este mes para ex trabajadores y pensionados. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Así queda el cronograma de cobros de agosto de 2026 para los jubilados de ANSES.

Además del cronograma, el organismo confirmó un aumento del 1,89% en los haberes previsionales por la fórmula de movilidad vigente. A su vez, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos.

El cronograma para las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzará el 8 de agosto y se extenderá hasta el 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI. Quienes tengan documentos finalizados en 0 y 1 percibirán el beneficio el 8 de agosto; los terminados en 2 y 3, el 11; en 4 y 5, el 12; en 6 y 7, el 13; y en 8 y 9, el 14 de agosto.

Así quedan los haberes para jubilados de ANSES en agosto 2026 Con el incremento del 1,89%, los principales montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,92.

$419.775,92. Jubilación mínima con bono: $489.775,92.

$489.775,92. Jubilación máxima: $2.824.694,50. El bono extraordinario de $70.000 se abonará completo a quienes perciben la jubilación mínima y de forma proporcional a quienes superan ese monto hasta el límite fijado por el Gobierno.

Cómo es el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados de ANSES Jubilados y pensionados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 8 de agosto.

8 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 15 de agosto.

15 de agosto. DNI terminados en 6: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 7: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 8: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 9: 21 de agosto. Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

22 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.