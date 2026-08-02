Qué monto paga ANSES a AUH por discapacidad en agosto 2026

La AUH con discapacidad tendrá nuevos valores en agosto y continuará acompañada por otros beneficios para las familias alcanzadas.

Conocé toda la información sobre la AUH con discapacidad y los complementos de ANSES para agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará durante agosto de 2026 el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad . El incremento será del 1,89% y está determinado por el esquema de movilidad vigente. Esta variación también alcanzará a los beneficios complementarios vinculados a la prestación, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche .

Tras la suba del 1,89%, la AUH con discapacidad alcanzará en agosto de 2026 un valor bruto de $491.173 por beneficiario. Sin embargo, ANSES aplicará la retención del 20% correspondiente a la presentación de la Libreta , donde se acreditan los controles de salud y escolaridad, por lo que el cobro directo será de $392.938,40 .

Conocé el monto de la AUH con discapacidad y de los beneficios extra en agosto.

En aquellos casos de hogares con hijos de hasta 5 años cuyos controles sanitarios y esquemas de vacunación sean validados automáticamente entre el Ministerio de Salud y ANSES, no se aplicará la retención. De esta manera, los beneficiarios alcanzados recibirán los $491.173 de manera completa .

Quienes viven en zonas consideradas desfavorables reciben un adicional sobre el monto habitual de la prestación. Este beneficio alcanza a quienes residen en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Para estos casos, el monto bruto de la asignación asciende a $638.526 , aunque con la retención del 20% por parte de ANSES el pago directo que reciben los titulares alcanza los $510.820,80 .

Qué extras recibe AUH de ANSES en agosto 2026

Además de la AUH con discapacidad, las familias alcanzadas también reciben la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se otorga de manera automática y no establece un límite de edad para el hijo o hija con discapacidad. Los montos varían según la cantidad de hijos por los que se percibe la asistencia: $72.250 para quienes tienen un hijo, $113.299 para dos hijos y $149.425 para tres o más.

Al sumar ambas prestaciones, los hogares con un hijo con discapacidad recibirán en agosto un total de $465.188,40 bajo el régimen general. En el caso de quienes acceden al adicional por zona patagónica, el monto final llegará a $583.070,80.

Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche refuerzan el ingreso de los hogares con hijos. Freepik

Dentro de los beneficios que acompañan a la AUH con discapacidad también se encuentra el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años. Este pago se actualiza bajo el mismo esquema de movilidad de ANSES y durante agosto de 2026 tendrá un valor de $56.897.

Con la incorporación de este beneficio, el ingreso total mensual alcanzará los $522.085,40 para quienes se encuentran bajo el régimen general. En tanto, los beneficiarios de la zona patagónica recibirán un monto acumulado de $639.967,80.

Los titulares que necesiten verificar cuándo cobrarán o revisar el detalle del monto asignado podrán hacerlo desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán consultar la información vinculada al calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026.