16 de junio de 2026 Inicio
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Aumento del 2,15%: qué monto final reciben los jubilados de ANSES con el bono de julio 2026

Este mes entrante los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social reciben una actualización en sus haberes.

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Jubilaciones y pensiones tienen un aumento del 2,15% en julio.

  • Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en julio un aumento del 2,15% por la actualización mensual vinculada a la inflación.
  • La jubilación mínima pasará a $411.989 y alcanzará los $481.989 con el bono extraordinario de $70.000.
  • También se actualizarán la PUAM, las Pensiones No Contributivas, la AUH, la AUE y las asignaciones familiares.
  • El bono continúa congelado, por lo que el ingreso total de quienes cobran la mínima crece por debajo del porcentaje de movilidad.

Los jubilados y pensionados que cobran a través ANSES tendrán un nuevo aumento en julio de 2026. La actualización será del 2,15% y se aplicará de acuerdo con la inflación registrada en mayo, tal como establece el esquema de movilidad mensual vigente. Además, continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

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ANSES

La suba alcanzará también a otras prestaciones del organismo, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en julio 2026

Con el incremento del 2,15%, la jubilación mínima pasará de $403.317 a $411.989 durante julio. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo percibirán un total de $481.989 en el próximo calendario de pagos.

Por su parte, la jubilación máxima se actualizará de $2.713.948 a $2.770.940. El aumento se aplicará de manera automática y no requerirá ningún trámite por parte de los beneficiarios.

La actualización responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones previsionales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Jubilados-Anses

Qué otras asignaciones de ANSES tienen aumento en julio 2026

El aumento del 2,15% también impactará sobre las asignaciones familiares. La AUH, que durante junio fue de $144.932, pasará a $147.975 en julio.

La misma actualización alcanzará a la AUE y a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que reciben trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo y otros grupos alcanzados por el régimen. Además de los montos, ANSES actualizará los topes de ingresos familiares utilizados para determinar el acceso a las distintas asignaciones, en línea con el ajuste previsto por la movilidad mensual.

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