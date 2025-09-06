6 de septiembre de 2025 Inicio
Cuenta DNI confirmó este descuento para universitarios en septiembre 2025: qué días es y cómo aprovecharlo

El Banco Provincia conmemora sus 203 años con descuentos especiales en gastronomía, carnicerías, ferias y garrafas.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

 

Septiembre llega con celebraciones para el Banco Provincia y su billetera digital, Cuenta DNI, que cumplen 203 años junto a una agenda de promociones destacadas. Como parte de los festejos, la aplicación ofrecerá descuentos especiales en el rubro gastronómico, una oportunidad ideal para quienes disfrutan de salidas a comer con precios más accesibles. Esta propuesta se suma a los beneficios habituales que millones de usuarios ya utilizan en la Provincia de Buenos Aires.

Ya está confirmado: una de las promociones más convenientes de Cuenta DNI durante agosto también estará disponible en septiembre 2025.
Confirmado: este es el beneficio de Cuenta DNI de agosto que seguirá en septiembre 2025

Además de las promociones por el aniversario, Cuenta DNI mantendrá sus descuentos clásicos que forman parte de la rutina diaria de los bonaerenses. Entre ellos se incluyen beneficios en comercios de cercanía, supermercados y ferias, lo que facilita el ahorro en productos esenciales. Con esta continuidad, el Banco Provincia refuerza su compromiso de impulsar el uso de su billetera digital y brindar un respaldo económico a las familias.

Una de las novedades más destacadas del mes son los dos días de descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías. Esta promoción busca acompañar a los consumidores en un rubro clave de la alimentación. Así, el Banco Provincia no solo conmemora su extensa trayectoria, sino que también reafirma su papel como aliado financiero de sus clientes, combinando tradición con innovación digital.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cómo es el descuento para universitarios que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

En septiembre de 2025, los estudiantes universitarios de la provincia de Buenos Aires podrán acceder a un descuento especial con Cuenta DNI. Esta promoción ofrece un 40% de rebaja en los comercios adheridos dentro de los campus de las universidades bonaerenses. Se trata de una oportunidad ideal para reducir gastos diarios sin tener que salir del predio universitario.

El descuento del 40% cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Esto implica que, si un estudiante realiza compras por $15.000 o más en locales adheridos durante la semana, el máximo que se devolverá a su cuenta será de $6.000. El límite semanal permite que el beneficio se mantenga de manera constante durante todo el mes, aliviando los gastos de la vida estudiantil.

Para aprovechar esta promoción, los universitarios solo deben comprobar que el comercio donde realizan su compra esté adherido a la oferta de Cuenta DNI y se encuentre dentro del campus correspondiente.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Septiembre no solo trae promociones especiales por el cumpleaños de Cuenta DNI, sino que también mantiene los descuentos clásicos que forman parte de la rutina de millones de usuarios en la Provincia de Buenos Aires. Estas ofertas permiten ahorrar en productos de consumo diario y apoyan tanto a comercios locales como al sector gastronómico y educativo.

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20, con un tope de $6.000 por jornada (compras de hasta $17.000).
  • Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con un límite de $4.000 (equivalente a un consumo de $20.000).
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un máximo de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).
  • Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en fechas específicas del mes.
  • Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).
  • Universidades bonaerenses: 40% en locales dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.
  • Comercios no alimentarios: posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

Con estas promociones, Cuenta DNI refuerza su papel como herramienta de apoyo financiero para sus usuarios, combinando beneficios permanentes con las celebraciones especiales del mes. Esta estrategia permite que los bonaerenses puedan administrar mejor su economía diaria mientras disfrutan de descuentos atractivos en distintos rubros.

Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

Mes aniversario: cuáles son los descuentos y promociones que tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Este descuento se suma a la promoción especial de gastronomía prevista para el mismo fin de semana de aniversario,

En dos días particulares: cómo será el descuento de Cuenta DNI en carnicerías en septiembre 2025

Durante septiembre, además del festejo aniversario, siguen vigentes las promociones más valoradas por los usuarios.

Por el aniversario, Cuenta DNI tiene un beneficio especial para el domingo 7 de septiembre en 2025: de qué se trata

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Especial aniversario: este es el descuento de Cuenta DNI para el sábado 6 de septiembre en 2025

Estas herramientas digitales permiten generar ingresos diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero, lo que las convierte en una solución práctica y flexible.  

Travel Sale: esta billetera virtual tiene un ahorro de hasta $400.000 en vuelos para los últimos días de agosto 2025

