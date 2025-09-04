4 de septiembre de 2025 Inicio
Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

El Banco Provincia conmemora sus 203 años con descuentos en gastronomía, carnicerías, ferias y garrafas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Septiembre llega con una agenda doblemente especial para el Banco Provincia y sus clientes. La entidad financiera celebra sus 203 años de historia, un aniversario que refleja su solidez y protagonismo en la vida económica del país. Para acompañar este hito, su billetera digital, Cuenta DNI, preparó una serie de beneficios exclusivos que alcanzarán a millones de bonaerenses.

Este beneficio está disponible tanto para compras presenciales como para aquellas realizadas a través del escaneo de códigos QR desde cualquier billetera virtual.  
Dentro de las propuestas destacadas, Cuenta DNI pondrá en marcha una promoción especial en gastronomía, que se suma a la tradicional rutina de descuentos que caracteriza a la plataforma. Los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a precios más accesibles en bares, restaurantes y locales de comida, una medida que no solo celebra el aniversario, sino que también impulsa al sector gastronómico.

Junto con esta novedad, se mantienen los descuentos habituales que los clientes de Cuenta DNI ya incorporaron a su vida cotidiana como una herramienta clave para organizar su economía. Entre ellos sobresalen los dos días de beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías, que representan un alivio importante en los gastos vinculados a la alimentación.

Cómo es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes de septiembre 2025

Septiembre llega con buenas noticias para los clientes del Banco Provincia y su billetera digital Cuenta DNI. El plato fuerte de las celebraciones por el 203° aniversario de la entidad será una promoción especial en el sector gastronómico. Esta propuesta representa una gran oportunidad para disfrutar de salidas sin que el presupuesto resulte afectado.

El beneficio estará disponible durante el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de septiembre. En esas dos jornadas, los usuarios de la aplicación accederán a un 30% de descuento en una amplia red de bares, restaurantes y locales de comida adheridos. Se trata de una ocasión ideal para compartir con la familia o los amigos.

Conviene recordar que este descuento especial cuenta con un tope de reintegro de $8.000 por persona. En la práctica, esto significa que un consumo de $26.666 asegura el máximo ahorro posible, lo que vuelve la propuesta muy atractiva para quienes planean comidas fuera del hogar.

Esta acción forma parte del conjunto de descuentos que Cuenta DNI ofrece de manera constante a sus usuarios, con el objetivo de estimular el consumo y aliviar el bolsillo de los bonaerenses. La promoción en gastronomía se suma a los beneficios habituales de la billetera virtual, consolidando su rol como herramienta esencial para la economía cotidiana.

Qué promociones tiene Cuenta DNI en septiembre 2025

Septiembre llega con un nuevo aniversario para Cuenta DNI, pero sin dejar de lado los beneficios que ya se volvieron parte de la rutina de millones de usuarios en toda la provincia. Las promociones y descuentos habituales siguen vigentes, ofreciendo múltiples oportunidades de ahorro en rubros esenciales y de consumo cotidiano.

Entre los beneficios destacados de este mes se encuentran: 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados 6 y 20, con un tope de $6.000 por jornada (aplicable a compras de hasta $17.000); 20% en comercios de cercanía todos los viernes, con un límite de $4.000, equivalente a un consumo de $20.000; 40% en ferias y mercados bonaerenses todos los días, con un máximo de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000); y promociones especiales en supermercados y cadenas adheridas en fechas seleccionadas.

A estos beneficios se suman un 40% de rebaja en la compra y recarga de garrafas durante todos los días del mes, con un tope mensual de $12.000 (para consumos de hasta $30.000); 40% de descuento en locales dentro de universidades bonaerenses, con un máximo semanal de $6.000; y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en comercios no alimentarios con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.

Con estas propuestas, Cuenta DNI reafirma su rol como una herramienta práctica y accesible para la vida diaria de los bonaerenses, combinando festejos especiales con beneficios permanentes que generan un impacto real en el ahorro de cada usuario.

