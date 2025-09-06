Atención ANSES: este grupo cobra $390.277 desde el 8 de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre 2025 las madres de siete hijos o más que cobren las Pensiones No Contributivas (PNC) accederá a un ingreso total de $390.277 a partir del lunes 8. La suma incluye el aumento del 1,90% correspondiente al índice de inflación de julio y el bono previsional de $70.000 que permanece vigente desde marzo de 2024.
Las pensiones por invalidez y vejez alcanzan $294.194,02 tras el ajuste y la suma extraordinaria.
PNC de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025
En septiembre 2025 los montos de las PNC quedaron establecidos de la siguiente forma:
Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES
Las PNC están reguladas por ley y buscan brindar cobertura a sectores vulnerables. Existen cuatro tipos principales de prestaciones:
Según los registros oficiales, alrededor de un millón y medio de personas perciben alguna de estas pensiones, y cerca de un millón corresponden a la categoría de invalidez.
El calendario de pago de las PNC inicia el 8 de septiembre y se extiende hasta el 12 según la terminación del DNI.
PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El calendario de pagos de septiembre 2025 se inicia el 8 de septiembre y está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
-
DNI terminados en 0 y 1: 8/9.
-
DNI terminados en 2 y 3: 9/9.
-
DNI terminados en 4 y 5: 10/9.
-
DNI terminados en 6 y 7: 11/9.
-
DNI terminados en 8 y 9: 12/9.