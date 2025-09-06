Atención ANSES: este grupo cobra $390.277 desde el 8 de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los montos de las Pensiones No Contributivas en este mes, con incrementos por inflación y un bono previsional de $70.000.

Las madres de siete hijos cobrarán $390.277 en septiembre 2025 con el bono previsional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre 2025 las madres de siete hijos o más que cobren las Pensiones No Contributivas (PNC) accederá a un ingreso total de $390.277 a partir del lunes 8. La suma incluye el aumento del 1,90% correspondiente al índice de inflación de julio y el bono previsional de $70.000 que permanece vigente desde marzo de 2024.

Se suma al bono y al aumento: el tercer beneficio de ANSES para jubilados en septiembre 2025

En septiembre 2025 los montos de las PNC quedaron establecidos de la siguiente forma:

Las pensiones por invalidez y vejez alcanzan $294.194,02 tras el ajuste y la suma extraordinaria.

Madres de siete hijos o más : $320.277,18 + bono $70.000 = $390.277,18 .

Invalidez o Vejez : $224.194,02 + bono $70.000 = $294.194,02 .

Las PNC están reguladas por ley y buscan brindar cobertura a sectores vulnerables. Existen cuatro tipos principales de prestaciones :

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y C (Ley 27.675).

Según los registros oficiales, alrededor de un millón y medio de personas perciben alguna de estas pensiones, y cerca de un millón corresponden a la categoría de invalidez.

PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El calendario de pagos de septiembre 2025 se inicia el 8 de septiembre y está organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):