Se suma al bono y al aumento: el tercer beneficio de ANSES para jubilados en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata un programa especial. De qué se trata.

Anses explicó cuál es el tercer beneficio al que pueden acceder los jubilados este mes.

Anses explicó cuál es el tercer beneficio al que pueden acceder los jubilados este mes.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes con aumento del 1,9% en septiembre 2025, además de que los titulares de la mínima volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Y, ahora, se confirmó que podrán acceder a un tercer beneficio relacionado con descuentos en compras.

Las madres de siete hijos cobrarán $390.277 en septiembre 2025 con el bono previsional.
Atención ANSES: este grupo cobra $390.277 desde el 8 de septiembre 2025

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Todos los detalles de Beneficios ANSES

Beneficios Anses es un programa de reintegros en compras con tarjeta de débito, con la que se busca mejorar la capacidad de compra a través de descuentos exclusivos en reconocidos supermercados de todo el país.

Las ventajas para este mes serán:

  • 10% de ahorro en alimentos sin tope de reintegro.
  • 20% de ahorro en productos de limpieza y perfumería.
  • +5% adicional para quienes cobren en el Banco Nación.
  • Compensación diaria por el saldo en cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 32% hasta $ 500.000.

Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

Con el aumento, los nuevos montos para jubilados y pensionados son:

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: $390.277,17
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
  • Pensión no contributiva por invalidez y vejez: $294.194,02.
