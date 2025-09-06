Se suma al bono y al aumento: el tercer beneficio de ANSES para jubilados en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes con aumento del 1,9% en septiembre 2025, además de que los titulares de la mínima volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Y, ahora, se confirmó que podrán acceder a un tercer beneficio relacionado con descuentos en compras.
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.
Todos los detalles de Beneficios ANSES
Beneficios Anses es un programa de reintegros en compras con tarjeta de débito, con la que se busca mejorar la capacidad de compra a través de descuentos exclusivos en reconocidos supermercados de todo el país.
Las ventajas para este mes serán:
Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
Con el aumento, los nuevos montos para jubilados y pensionados son: