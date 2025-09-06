6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este mes.

Por
Anses informó las fechas de pago de septiembre del Programa Hogar.

Anses informó las fechas de pago de septiembre del Programa Hogar.


ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer las fechas de cobro del Programa Hogar, un beneficio que busca garantizar el acceso a garrafas de gas de 10, 12 o 15 kilos a familias sin conexión a la red de gas natural, así como también a instituciones de bien público. El monto varía según la zona del país y la época del año.

Las madres de siete hijos cobrarán $390.277 en septiembre 2025 con el bono previsional.
Te puede interesar:

Atención ANSES: este grupo cobra $390.277 desde el 8 de septiembre 2025

Hogar Anses
El organismo previsional anunció que procederá a regularizar la asistencia económica del programa Hogar que no fue recibida en diciembre.

El organismo previsional anunció que procederá a regularizar la asistencia económica del programa Hogar que no fue recibida en diciembre.

Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES

Para recibir este beneficio, el hogar debe cumplir con estas condiciones:

  • Ningún miembro debe tener servicio de gas natural a su nombre ni estar inscripto en la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos familiares no pueden superar el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. Para monotributistas, se acepta hasta la categoría C.
  • Si algún integrante posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres salarios mínimos o categoría D del monotributo.
  • En determinadas provincias y zonas del país, rigen topes especiales:
  • Hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D si no hay personas con discapacidad en el hogar.
  • Hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E si algún miembro tiene CUD. Esta excepción corre para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires).

Cuánto se cobra por el Programa Hogar de ANSES

El monto del subsidio varía según la ubicación geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses de bajas temperaturas, el aporte económico aumenta para compensar el mayor consumo.

En zonas reconocidas como de “bajo cero” y en localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— se autoriza el acceso a garrafas adicionales.

Programa Hogar de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cuál es el tercer beneficio al que pueden acceder los jubilados este mes.

Se suma al bono y al aumento: el tercer beneficio de ANSES para jubilados en septiembre 2025

Anses destacó cuáles son los topes de ingresos para acceder a la AUE.

AUE de ANSES: estos son los topes de ingresos de septiembre 2025

Las Pensiones No Contributivas registran un incremento del 1,9% en septiembre 2025 más el bono previsional de $70.000.

ANSES entrega $294.194 desde el 8 de septiembre 2025: de qué se trata

Actualmente, alrededor de un millón de personas cobran la PNC por invalidez en la Argentina.

PNC de ANSES: montos con aumento y bono para septiembre 2025

El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 14 años, embarazadas y personas con discapacidad.

¿Hay aumento de la Tarjeta Alimentar de ANSES? Todo lo que tenés que saber en septiembre 2025

En septiembre 2025 la AUH alcanza los $115.066 por hijo, con un pago neto de $92.052 tras la retención del 20%.

Los 5 puntos claves para no perder la AUH de ANSES en septiembre 2025

Rating Cero

Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Planeta solteros: Una aventura en Grecia es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata "Planeta Solteros: una aventura en Grecia", la película de comedia y un misterio extraño que es furor en Netflix

La China contra Vicuña.

Yanina Latorre contó cuál es la venganza de la China Suárez a Benjamín Vicuña con sus hijos

Las imágenes que compartió Nara tras su viaje a México.

Musculosa y bikini: los mejores looks de Wanda Nara en México

Peter Lanzani debió modificar su look para interpretar a 14 personajes distintos en la obra El Emperador Gynt.

La impresionante transformación de Peter Lanzani: dejó atrás el pelo largo

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

últimas noticias

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

La inteligencia artificial armó un ranking y definió los mejores nombres para los gatos: cuáles son

Hace 16 minutos
Dólar: a cuánto cotiza el 6 de septiembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

Hace 27 minutos
Para David Leitch, la posibilidad de regresar al mundo de Marvel no depende de un personaje en particular o de la magnitud del proyecto, en realidad su única condición es tener un grado significativo de control creativo. 

El director de Deadpool 2 reveló la única condición para volver a dirigir en Marvel

Hace 39 minutos
Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir puertas del infierno

Israel bombardeó un rascacielos en Gaza que utilizaba Hamás y amenazó con abrir "puertas del infierno"

Hace 46 minutos
De qué se trata este místico destino dentro de Córdoba.

La escapada de fin de semana de Buenos Aires para desconectar en un paisaje serrano

Hace 51 minutos