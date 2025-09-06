Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este mes. Por







Anses informó las fechas de pago de septiembre del Programa Hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer las fechas de cobro del Programa Hogar, un beneficio que busca garantizar el acceso a garrafas de gas de 10, 12 o 15 kilos a familias sin conexión a la red de gas natural, así como también a instituciones de bien público. El monto varía según la zona del país y la época del año.

Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES Para recibir este beneficio, el hogar debe cumplir con estas condiciones:

Ningún miembro debe tener servicio de gas natural a su nombre ni estar inscripto en la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos familiares no pueden superar el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. Para monotributistas, se acepta hasta la categoría C.

Si algún integrante posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a tres salarios mínimos o categoría D del monotributo.

En determinadas provincias y zonas del país, rigen topes especiales:

Hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D si no hay personas con discapacidad en el hogar.

Hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E si algún miembro tiene CUD. Esta excepción corre para La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires).

Cuánto se cobra por el Programa Hogar de ANSES El monto del subsidio varía según la ubicación geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses de bajas temperaturas, el aporte económico aumenta para compensar el mayor consumo.

En zonas reconocidas como de “bajo cero” y en localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— se autoriza el acceso a garrafas adicionales.

Programa Hogar de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular: DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre