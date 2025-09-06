Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer las fechas de cobro del Programa Hogar, un beneficio que busca garantizar el acceso a garrafas de gas de 10, 12 o 15 kilos a familias sin conexión a la red de gas natural, así como también a instituciones de bien público. El monto varía según la zona del país y la época del año.
Hogar Anses
El organismo previsional anunció que procederá a regularizar la asistencia económica del programa Hogar que no fue recibida en diciembre.
ANSES
Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES
Para recibir este beneficio, el hogar debe cumplir con estas condiciones:
Cuánto se cobra por el Programa Hogar de ANSES
El monto del subsidio varía según la ubicación geográfica, la cantidad de integrantes del hogar y la época del año. Durante los meses de bajas temperaturas, el aporte económico aumenta para compensar el mayor consumo.
En zonas reconocidas como de “bajo cero” y en localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— se autoriza el acceso a garrafas adicionales.
Programa Hogar de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025
El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre