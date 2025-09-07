AUH de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a este mes, con nuevas actualizaciones en los montos. Por







Los nuevos montos en septiembre incluyen un incremento del 1,90% vinculado a la inflación. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el 19 de septiembre será una fecha relevante en el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ese día se completará el cronograma de acreditaciones de la prestación, que alcanza a más de 2 millones de familias en todo el país, con un total estimado de 4 millones de menores beneficiados. La asistencia se actualiza mensualmente de acuerdo a la inflación registrada.

Madre hijo AUH 2 La AUH está destinada a familias con hijos menores de 18 años y requisitos socioeconómicos específicos. Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con menores de hasta 18 años y cumplan con requisitos socioeconómicos establecidos por Anses. También se incluye a embarazadas, quienes pueden acceder a la Asignación por Embarazo (AUE). Esta política social funciona desde hace 16 años y constituye una de las principales herramientas de acompañamiento económico en sectores vulnerables.

Monto de la AUH de ANSES en septiembre 2025 En septiembre rige un aumento del 1,90%, en línea con la inflación de julio. De esta manera, los valores de la prestación quedan en:

Asignación Universal por Hijo: $92.065,27.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $299.790,04.

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

Del total, el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, trámite que certifica la asistencia escolar y controles sanitarios de los menores. Anses implementó un procedimiento digital simplificado para facilitar la carga de este formulario.

ANSES AUH.png El cronograma de pagos concluye el 19 de septiembre, según la terminación del DNI. Freepik AUH de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 Los pagos se acreditan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI): DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.