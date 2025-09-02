2 de septiembre de 2025 Inicio
Prestación por Desempleo de ANSES: montos y cuándo cobro en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las condiciones, beneficios y fechas de pago del programa vigente este mes, destinado a empleados cesados sin causa o con contratos vencidos.

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre 2025 continúa el pago de la Prestación por Desempleo, un beneficio clave para quienes quedaron sin trabajo en relación de dependencia.

Anses informó quiénes cobran $401.004 en septiembre.
ANSES paga $401.004 desde el 9 de septiembre 2025: de qué se trata

Se trata de una asistencia económica mensual que se actualiza en base al salario mínimo y que busca acompañar a trabajadores despedidos sin causa, con contratos vencidos o en casos de cierre del empleador. Para este mes, los montos oscilan entre $161.000 y $322.000, según los topes mínimos y máximos establecidos.

Desempleo ANSES
El monto del beneficio se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración de los últimos seis meses, con topes entre $161.000 y $322.000.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El programa de Anses puede solicitarse por trabajadores permanentes, eventuales y de temporada. En el caso de los permanentes, se exige haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años anteriores al despido. Para los eventuales, el requisito es haber acumulado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres.

Los beneficiarios deben presentar documentación que respalde el cese laboral, como:

  • Telegrama de despido

  • Carta documento

  • Contrato vencido

  • Acta de defunción del empleador

También se contemplan casos de quiebra del empleador, enfermedad o accidente que haya derivado en el final de la relación laboral.

Desempleo de ANSES: montos de septiembre 2025

La prestación tiene una duración que varía de acuerdo a los aportes realizados al Fondo Nacional de Empleo. Puede ir de dos a doce meses, con una extensión adicional de seis meses al 70% del valor inicial para los beneficiarios mayores de 45 años.

El monto inicial equivale al 75% del promedio de los últimos seis salarios, ajustado a los límites vigentes. En septiembre 2025, el mínimo es de $161.000 y el máximo de $322.000. El esquema es decreciente:

  • Los primeros cuatro meses se percibe el 75% del cálculo inicial.
  • En los meses siguientes se cobra un porcentaje menor, por ejemplo, el 85% del monto del primer mes en el tramo de 5 a 8 meses.
Desempleo ANSES
El tiempo de cobro depende de los aportes previos y puede extenderse hasta 12 meses, con un plus de seis meses para mayores de 45 años.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El calendario de pagos definido por Anses para la prestación durante septiembre es el siguiente:

  • Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

  • Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

  • Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

  • Miércoles 24 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

  • Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

De esta forma, los beneficiarios podrán acceder en septiembre a un ingreso que busca garantizar un piso de protección económica en un contexto de desempleo.

