El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados en septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre esta medida de ayuda para este grupo.

Por
Anses informó sobre un beneficio exclusivo para jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer un nuevo beneficio destinado a jubilados y pensionados que entrará en vigencia a partir de este mes. Se trata de una iniciativa diseñada para aliviar el bolsillo de estos grupos, ya que se trata de una serie de descuentos exclusivos en cadenas de supermercados de alcance nacional y un esquema de reintegros que permitirá optimizar cada gasto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un aumento de 1,9% en sus prestaciones a cobrar en septiembre.
Descuentos en supermercados a jubilados y pensionados de ANSES

El Ministerio de Capital Humano, junto con ANSES y el Banco Nación, oficializó un programa de beneficios que entrará en vigencia en septiembre, que contempla un reintegro exclusivo del 5% para jubilados y pensionados que realicen sus compras en las principales cadenas de supermercados del país.

La devolución se aplicará sobre pagos efectuados con tarjeta de débito o crédito a través de la billetera virtual BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

Aumenta la jubilación de ANSES en septiembre 2025

Con la actualización de este mes, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,9%, correspondiente al dato de la inflación de julio registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Y, en caso de que el organismo siga entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren la mínima, los valores quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Jubilación máxima: pasará de $2.114.977,6 a $2.155.162,17.
