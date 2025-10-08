8 de octubre de 2025 Inicio
ANSES dio detalles claves para solicitar un beneficio 100% digital

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta gestión. Todo lo que tenés que saber.

Por
Anses dio detalles clave para solicitar un beneficio de forma 100% online.

Anses dio detalles clave para solicitar un beneficio de forma 100% online.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que ahora la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se puede solicitar de forma online, en el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano.

Anses detalló los cuatro requisitos principales para acceder al Programa Hogar.
Esta nueva modalidad está disponible a través de mi ANSES las 24 horas, lo que permite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un celular.

Jubilados ANSES
Este bono también se abonará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Este bono también se abonará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES

Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo, y se actualiza mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La PUAM está dirigida a hombres y mujeres de 65 años o más que no logran jubilarse por falta de aportes suficientes.

Entre los requisitos solicitados para acceder a este beneficio se encuentran:

  • Residir en Argentina con una antigüedad mínima de 10 años continuados en el caso de extranjeros.
  • No cobrar otra jubilación o pensión.
  • No percibir planes sociales incompatibles.

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Cómo solicitar la PUAM de ANSES online

Antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en mi ANSES. El paso a paso es el siguiente:

  1. Ingresar a mi ANSES, verificar los datos de contacto y domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto.
  2. Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  3. Seguir los pasos indicados.
  4. Finalmente, el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente.
  5. El seguimiento del trámite podrá llevarse a cabo desde mi ANSES, opción Información Personal > Consulta de expediente.
