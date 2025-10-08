ANSES dio detalles claves para solicitar un beneficio 100% digital

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta gestión. Todo lo que tenés que saber.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que ahora la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se puede solicitar de forma online , en el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano.

Esta nueva modalidad está disponible a través de mi ANSES las 24 horas, lo que p ermite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un celular.

Este bono también se abonará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo, y se actualiza mensualmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La PUAM está dirigida a hombres y mujeres de 65 años o más que no logran jubilarse por falta de aportes suficientes .

Entre los requisitos solicitados para acceder a este beneficio se encuentran:

Residir en Argentina con una antigüedad mínima de 10 años continuados en el caso de extranjeros.

No cobrar otra jubilación o pensión.

No percibir planes sociales incompatibles.

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Cómo solicitar la PUAM de ANSES online

Antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en mi ANSES. El paso a paso es el siguiente: