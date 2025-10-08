Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: condenaron a 10 años de prisión a Sabag Montiel y 8 para Brenda Uliarte Lo definieron los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari en la última audiencia del proceso judicial donde se leyó el fallo por el intento de magnicidio contra la expresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Por







El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a la pena de 10 y 8 años de prisión, respectivamente, por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego, en el marco de juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Los fundamentos del fallo se conocerán el 9 de diciembre.

A los 10 años dictados a Sabag Montiel, la Justicia le sumó otros 4 años a los que había sido condenado por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, por lo que el condenado deberá cumplir una pena unificada de 14 años.

Por su parte, los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado como el “jefe de los copitos”, luego de que la querella y la fiscal de proceso judicial, Gabriel Baigún, haya retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el intento de magnicidio a la exmandataria.

En la última audiencia del proceso judicial, los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras antes que se conozca el fallo. Sabag Montiel aseguró que la causa en su contra "estuvo armada" y apuntó contra Cristina Kirchner al compararse este caso con el del fiscal Alberto Nisman.

"Este causa estuvo armada y esto se sabe. Plantaron un arma y Carrizo quiere cambiar de defensor cuando fue Marano el que plantó el arma. Es una estrategia que la viene usando Cristina Kirchner al igual que se repitió con el fiscal Alberto Nisman", señaló Montiel en un primer momento. Embed - TOCF N°6 - Causa Sabag Montiel Para luego agregar: "Es la misma estrategia que usaron con respecto a Diego Lagomarsino, usando una persona del entorno de Nisman para confundir y no levantar sospecha, dando a entender que una persona como Nisman no necesitaba suicidarse y tenía un arma propia. Tenía una 9mm y si hubiera querido suicidarse". En contra partida de su compañero acusado, Brenda Uliarte decidió no decir las últimas palabras ante los jueces.