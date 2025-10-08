Miguel Ángel Russo será velado este jueves en la Bombonera: cuáles son los horarios y hasta cuándo dura la despedida Mediante un comunicado oficial del club de "La Ribera" se confirmó que la institución puso a disposición las instalaciones de la Bombonera para que se realice allí el velatorio de Russo. Por







Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad.

Miguel Ángel Russo, el director técnico de Boca Juniors fallecido este miércoles a los 69 años de edad, será velado mañana en la Bombonera, entre las 10 y las 22 horas. El último adiós a esta figura entrañable del fútbol argentino se realizará en el hall principal del estadio.

Mediante un comunicado oficial del club de "La Ribera" se confirmó que la institución puso a disposición las instalaciones de la Bombonera para que se realice allí el velatorio de Russo. Además, aclararon que "para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar".

El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

"Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", cerró el comunicado de la institución en el que se informó que el técnico Miguel Ángel Russo será velado mañana en la Bombonera.

El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.

El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.

Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar… pic.twitter.com/4pDuqT2l2n — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025



Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar… pic.twitter.com/4pDuqT2l2n — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025