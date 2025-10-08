Miguel Ángel Russo será velado este jueves en la Bombonera: cuáles son los horarios y hasta cuándo dura la despedida

Miguel Ángel Russo, el director técnico de Boca Juniors fallecido este miércoles a los 69 años de edad, será velado mañana en la Bombonera, entre las 10 y las 22 horas. El último adiós a esta figura entrañable del fútbol argentino se realizará en el hall principal del estadio.
Mediante un comunicado oficial del club de "La Ribera" se confirmó que la institución puso a disposición las instalaciones de la Bombonera para que se realice allí el velatorio de Russo. Además, aclararon que "para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar".
El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.
"Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", cerró el comunicado de la institución en el que se informó que el técnico Miguel Ángel Russo será velado mañana en la Bombonera.
