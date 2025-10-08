Leandro Paredes despidió a Miguel Ángel Russo: "Gracias por luchar hasta el último día" El mediocampista central y referente de Boca Juniors le rindió un homenaje al director técnico mediante un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Por







Leandro Paredes le dio un último adiós a Miguel Ángel Russo.

La muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el universo del fútbol, ya que el último director técnico de Boca Juniors era apreciado por todas las instituciones argentinas, como así también en otros países. Varias figuras del deporte le realizaron emotivas despedidas en sus redes sociales y uno de ellos fue Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección nacional y actual mediocampista central en el club de la rivera. Allí, compartió los últimos partidos que dirigió el mítico DT.

"Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo", dijo Paredes en su publicación compartida el miércoles por la noche.

Si bien no han compartido mucho tiempo en los vestuarios de Boca, los dos ídolos de la institución han forjado una íntima relación. "Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas", dijo el mediocampista central.

"Un sentido pésame a toda la familia de Russo", cerró Paredes.