Loto Plus: resultado del sorteo 3820 del miércoles 8 de octubre de 2025

Este miércoles 8 de octubre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados. Un ganador acertó los seis números en el sorteo Tradicional, y se llevó más de $600 millones.
NÚMERO PLUS 2
Los números ganadores fueron: 08 - 25 - 39 - 40 - 42 - 44
6 aciertos: 1 ganador. Premio: $630.546.706
5 aciertos: 2 ganadores. Premio: $5.765.215
4 aciertos: 132 ganadores. Premio: $17.470
Los números ganadores fueron: 02 - 22 - 23 - 27 - 34 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $5.077.714.911
5 aciertos: 0 ganadores. Premio: $11.530.430
4 aciertos: 245 ganadores. Premio: $9.412
Los números seleccionados fueron: 00 - 05 - 11 - 15 - 22 - 27
6 aciertos: vacante. Premio: $1.216.038.732
Los números ganadores fueron: 10 - 16 - 17 - 23 - 37 - 39
5 aciertos: 5 ganadores. Premio:$5.939.918
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 11 de octubre a las 22. POZO ESTIMADO: $19.083.000.000.
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertas multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.