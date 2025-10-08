Atención, jubilados de ANSES: estos son los que no tendrán ningún extra en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre los haberes de este mes. Por







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció cuáles son los distintos montos que va a entregar en octubre a los jubilados y pensionados. En ese sentido, se determinó que el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 seguirá con su acreditación habitual, es decir, que aquellos jubilados que cobren más de $396.298 no recibirán este beneficio extra.

Aumenta la jubilación de ANSES en octubre 2025 En octubre, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,88% por la inflación registrada en agosto. El haber mínimo alcanzará los $326.298 y el máximo $2.196.110.

Bono para jubilados de ANSES Cobrarán el bono completo de $70.000 aquellos jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre.

Los jubilados y pensionados con haberes entre $326.298 y $296.298 recibirán un bono variable de menor valor. El monto será la diferencia para llegar a la última suma, de manera que, por ejemplo, quienes cobran $346.298 recibirán un extra de $50.000 o si cobran $366.298, de $30.000.

No cobran el bono los jubilados que superen los $396.298 en octubre. Jubilados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario. Jubilados que cobran la mínima de ANSES DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre Jubilados que superan la mínima de ANSES DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre