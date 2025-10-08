Atención, jubilados de ANSES: estos son los que no tendrán ningún extra en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció cuáles son los distintos montos que va a entregar en octubre a los jubilados y pensionados. En ese sentido, se determinó que el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 seguirá con su acreditación habitual, es decir, que aquellos jubilados que cobren más de $396.298 no recibirán este beneficio extra.
Aumenta la jubilación de ANSES en octubre 2025
En octubre, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,88% por la inflación registrada en agosto. El haber mínimo alcanzará los $326.298 y el máximo $2.196.110.
Bono para jubilados de ANSES
Cobrarán el bono completo de $70.000 aquellos jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre.
Los jubilados y pensionados con haberes entre $326.298 y $296.298 recibirán un bono variable de menor valor. El monto será la diferencia para llegar a la última suma, de manera que, por ejemplo, quienes cobran $346.298 recibirán un extra de $50.000 o si cobran $366.298, de $30.000.
No cobran el bono los jubilados que superen los $396.298 en octubre.
Jubilados de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario.
Jubilados que cobran la mínima de ANSES
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 9 de octubre
- DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 14 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 21 de octubre
Jubilados que superan la mínima de ANSES
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre