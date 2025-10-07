Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 8 de octubre La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 8 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI finalizado en 0.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI terminado en 0.

ANSES: Pensiones no Contributivas Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI culminado en 0 y 1.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.