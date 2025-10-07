Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 8 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 8 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI finalizado en 0.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI terminado en 0.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI culminado en 0 y 1.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.
ANSES: Desempleo Plan 2
El organismo comunicó que quienes cuenten con Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 10 de octubre, con cualquier finalización de DNI.