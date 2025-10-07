7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 8 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 8 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Anses informó qué grupo de beneficiarois cobra más de $390.000 este mes.
Te puede interesar:

Urgente ANSES: quiénes pueden cobrar más de $390.000 en octubre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI finalizado en 0.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI terminado en 0.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este miércoles 8 de octubre con DNI culminado en 0 y 1.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo comunicó que quienes cuenten con Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 10 de octubre, con cualquier finalización de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cómo tramitar la Ayuda Escolar y cobrar. 

Paso a paso, cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES: podés cobrar $85.000

Anses definió cómo averiguar a quiénes les corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Cómo saber si me corresponde cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 7 de octubre

Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.

Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló cuáles son las condiciones obligatorias que deben cumplir quienes quieran recibir el subsidio del Programa Hogar.

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

Rating Cero

Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM.
play

La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..."

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

El futuro de Beto Casella en Bendita es una gran incógnita.

El Nueve rompió el silencio sobre Beto Casella: "Se debería formalizar la situación"

MasterChef Celebrity podría sufrir una postergación.
play

Un accidente obligó a suspender las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Fue toda llena de sangre..."

El grupo de las mujeres de la Selección argentina comenzó en el Mundial de Qatar 2022.

Se reveló una fuerte interna de las mujeres de la Selección argentina: "Sacar nunca se saca a nadie"

Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe.

¿Es una pareja abierta? Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe

últimas noticias

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 8 de octubre

Hace 15 minutos
El hallazgo del cadáver ocurrió este martes en un camino rural apartado y cerca Mansilla, donde vivía la joven.

Quién era Daiana Mendieta, la joven asesinada y arrojada a un aljibe en Entre Ríos

Hace 28 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 8 de octubre

Hace 31 minutos
Masanaga Kageyama era manager de las selecciones juveniles de Japón.

Condenaron a prisión a uno de los técnicos de la selección juvenil de Japón por consumir pornografía infantil

Hace 1 hora
Javier Milei se puso la campaña al hombro.

De gira provincial, Milei intenta evitar que el narcoescándalo irradie en otros distritos

Hace 1 hora