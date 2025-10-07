Paso a paso, cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES: podés cobrar $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó cómo es el trámite para gestionar la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico de pago anual destinado a las compras de cada inicio de ciclo lectivo. Para cobrarla, se debe presentar un Certificado de Escolaridad para acreditar la asistencia del niño o adolescente a un establecimiento educativo, y para registrar controles de salud.