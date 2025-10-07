7 de octubre de 2025 Inicio
Paso a paso, cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES: podés cobrar $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo es la gestión para recibir este monto.

Por
Anses explicó cómo tramitar la Ayuda Escolar y cobrar. 

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó cómo es el trámite para gestionar la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico de pago anual destinado a las compras de cada inicio de ciclo lectivo. Para cobrarla, se debe presentar un Certificado de Escolaridad para acreditar la asistencia del niño o adolescente a un establecimiento educativo, y para registrar controles de salud.

Anses informó qué grupo de beneficiarois cobra más de $390.000 este mes.
Ayuda Escolar ANSES
Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementará a partir del próximo mes.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

La ayuda está destinada a los titulares de las siguientes asignaciones:

  • Asignación Familiar por Hijo
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
  • Asignación Universal por Hijo
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Ayuda Escolar 2025 de ANSES: requisitos

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con determinadas condiciones:

Hijos con discapacidad

  • No hay límite de edad.
  • Deben asistir a una institución educativa, ya sea de enseñanza regular o especial. También aplica si reciben apoyo de docentes particulares, participan en talleres protegidos o de formación laboral, o reciben rehabilitación.

Hijos sin discapacidad

  • Tener entre 45 días y 17 años inclusive.
  • Estar matriculados y asistir a una institución educativa oficial en los niveles inicial, primario o secundario.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Esta gestión se realiza de forma online a través de los siguientes pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
  • Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.
  • El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.
