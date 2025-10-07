Paso a paso, cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES: podés cobrar $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó cómo es el trámite para gestionar la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico de pago anual destinado a las compras de cada inicio de ciclo lectivo. Para cobrarla, se debe presentar un Certificado de Escolaridad para acreditar la asistencia del niño o adolescente a un establecimiento educativo, y para registrar controles de salud.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
La ayuda está destinada a los titulares de las siguientes asignaciones:
Ayuda Escolar 2025 de ANSES: requisitos
Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con determinadas condiciones:
Hijos con discapacidad
- No hay límite de edad.
- Deben asistir a una institución educativa, ya sea de enseñanza regular o especial. También aplica si reciben apoyo de docentes particulares, participan en talleres protegidos o de formación laboral, o reciben rehabilitación.
Hijos sin discapacidad
- Tener entre 45 días y 17 años inclusive.
- Estar matriculados y asistir a una institución educativa oficial en los niveles inicial, primario o secundario.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES
Esta gestión se realiza de forma online a través de los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la sección "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".
- Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.
- Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.
- Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.
- El trámite debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.