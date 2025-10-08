8 de octubre de 2025 Inicio
Las 4 condiciones de ANSES para acceder al Programa Hogar en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los requisitos para acceder a este programa.

Anses detalló los cuatro requisitos principales para acceder al Programa Hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este mes con el pago del Programa Hogar, un beneficio que busca garantizar el acceso de todas las familias a garrafas de 10, 12 o 15 kilos. Sin embargo, para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos excluyentes.

Anses explicói cuáles son los jubilados que no cobrarán ningún extra este mes.
Hogar Anses
Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES

El Programa Hogar está dirigido a hogares y entidades sociales que necesitan una ayuda económica para la compra de garrafas. Las principales condiciones para cobrar este beneficio son:

  • Ningún integrante del hogar puede ser titular de un servicio de gas por red ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos familiares no deben superar dos salarios mínimos vitales y móviles (o hasta categoría C para monotributistas).
  • Si algún miembro tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía a tres salarios mínimos o categoría D.
  • En provincias patagónicas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones), el límite es de 2,8 salarios mínimos o categoría D, y 4,2 salarios mínimos o categoría E si hay discapacidad.

Monto del Programa Hogar de ANSES

El monto del subsidio lo determina la Secretaría de Energía, y varía según la ubicación, el tamaño del hogar y la época del año. El pago aumenta en tres casos principales:

  • Durante los meses más fríos.
  • En hogares con más de cinco integrantes.
  • En zonas frías comprendidas por la Ley 27.637, que incluye regiones de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Salta y La Rioja, entre otras.

Programa Hogar de ANSES: por qué pueden suspenderme el beneficio

El organismo puede suspender el pago del subsidio en situaciones como:

  • Exceso de ingresos por encima de los topes establecidos.
  • Conexión a la red de gas detectada.
  • Cobro duplicado dentro del mismo hogar.
  • Medidor activo en funcionamiento.
  • Falta de cobro durante tres meses consecutivos, lo que implica la baja automática del beneficio.
