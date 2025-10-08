Las 4 condiciones de ANSES para acceder al Programa Hogar en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este mes con el pago del Programa Hogar, un beneficio que busca garantizar el acceso de todas las familias a garrafas de 10, 12 o 15 kilos. Sin embargo, para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos excluyentes.
Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES
El Programa Hogar está dirigido a hogares y entidades sociales que necesitan una ayuda económica para la compra de garrafas. Las principales condiciones para cobrar este beneficio son:
Monto del Programa Hogar de ANSES
El monto del subsidio lo determina la Secretaría de Energía, y varía según la ubicación, el tamaño del hogar y la época del año. El pago aumenta en tres casos principales:
- Durante los meses más fríos.
- En hogares con más de cinco integrantes.
- En zonas frías comprendidas por la Ley 27.637, que incluye regiones de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Salta y La Rioja, entre otras.
Programa Hogar de ANSES: por qué pueden suspenderme el beneficio
El organismo puede suspender el pago del subsidio en situaciones como:
- Exceso de ingresos por encima de los topes establecidos.
- Conexión a la red de gas detectada.
- Cobro duplicado dentro del mismo hogar.
- Medidor activo en funcionamiento.
- Falta de cobro durante tres meses consecutivos, lo que implica la baja automática del beneficio.