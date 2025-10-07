Urgente ANSES: quiénes pueden cobrar más de $390.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló explicó cuál es el grupo que recibe este monto.

Anses informó qué grupo de beneficiarois cobra más de $390.000 este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló que las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos o más cobrará casi $390.000 en octubre 2025 . Esta suma corresponde al haber mensual, que tiene un aumento del 1,9% , más el extra de la Tarjeta Alimentar. Además, puede recibir un plus por presentar la Libreta de la AUH.

La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

Los montos de este mes se actualizan un 1,9%.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Familias con 3 hijos

AUH (80%): $281.402,31

Tarjeta Alimentar: $108.062

Monto total: $389.464,31

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un formulario que deben presentar cada año las familias beneficiarias de la Asignación. Es indispensable para cobrar el 20% retenido de la AUH durante el año anterior.

El documento certifica tres aspectos fundamentales como lo son los controles de salud y vacunación, la asistencia escolar obligatoria y el cumplimiento del calendario educativo y sanitario.

Cómo presento la Libreta de la AUH de ANSES

A continuación se detallan los pasos a seguir para realizar este trámite de forma online: