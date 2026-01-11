11 de enero de 2026 Inicio
Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de pago y los valores vigentes de la prestación destinada a personas con trabajo formal que perdieron su puesto recientemente.

Por
El calendario de cobro se organiza por terminación de DNI y se extiende hasta fin de mes.

Freepik
  • El pago se realizará entre el 22 y el 28 de enero, según la terminación del DNI.
  • El monto puede llegar hasta $341.000, de acuerdo con los aportes y la antigüedad laboral.
  • Está dirigido a trabajadores formales despedidos sin causa, por cierre de empresa o fin de contrato.
  • El trámite debe iniciarse de manera online y no se otorga de forma automática.

La respuesta a cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en enero de 2026 ya está definida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): los pagos se acreditarán en los últimos días del mes, con un cronograma escalonado que depende del número final del DNI de cada beneficiario.

Los montos se ajustan en función del salario mínimo y la historia laboral de cada solicitante.
Prestación por Desempleo de ANSES: estos son los montos variables de enero 2026

Desempleo ANSES
El beneficio está destinado a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por causas justificadas.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo está pensada para personas con empleo registrado que perdieron su trabajo por razones ajenas a su voluntad. Anses analiza cada situación particular, teniendo en cuenta el tipo de relación laboral previa y los aportes efectuados antes de la desvinculación:

  • En el caso del personal permanente, se exige un mínimo de seis meses de aportes en los últimos tres años.
  • Para trabajadores temporarios o de temporada, el requisito es haber trabajado más de 90 días en el último año, sin superar los 12 meses acumulados en los tres años previos.
  • Los obreros de la construcción deben acreditar ocho meses de aportes en los dos años anteriores a la finalización de la obra.

Montos de la Prestación por Desempleo de ANSES en enero 2026

Durante enero, el beneficio se calcula en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El piso legal equivale al 50% del SMVM, que se ubica en $170.500, mientras que el tope alcanza el 100%, con un máximo de $341.000. El importe final que cobra cada persona no es igual para todos: depende de la historia laboral y de los aportes registrados, siempre dentro de esos valores mínimos y máximos establecidos.

Desempleo ANSES
El monto de la prestación varía según los aportes y tiene un tope vinculado al salario mínimo.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Anses confirmó que el pago de la Prestación por Desempleo se realizará según la terminación del DNI. El cronograma oficial quedó definido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

