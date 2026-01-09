ANSES deposita $658.903: quiénes pueden acceder en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los pagos de enero para familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, con sumas que combinan haber mensual, Tarjeta Alimentar y devolución anual por la Libreta. Por + Seguir en







El haber mensual de la AUH tuvo una actualización que impacta en los cobros de este mes. Freepik

En enero se acredita el 20% retenido de la AUH a quienes presentaron la Libreta en noviembre.

El haber actualizado de la AUH es de $125.518, con un pago directo de $100.414,40 por hijo.

La Tarjeta Alimentar se suma automáticamente según la cantidad de hijos.

Las familias con dos hijos pueden cobrar hasta $658.903,60 en el mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita en enero de 2026 montos que pueden alcanzar los $658.903 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que combinan el pago mensual, la Tarjeta Alimentar y el complemento anual por la Libreta AUH, siempre que hayan cumplido con los requisitos exigidos por el organismo.

Tarjeta Alimentar 4.png La Tarjeta Alimentar se suma automáticamente según la cantidad de hijos. Freepik Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Para empezar este 2026, en enero, Anses fijó el valor de la AUH en $125.518 por hijo. Como ocurre habitualmente, el organismo liquida de manera directa el 80%, es decir $100.414,40, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de la Libreta AUH.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026 El monto acumulado por la Libreta AUH depende de los meses percibidos entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para quienes cobraron los 12 meses, Anses deposita $188.069,40 por hijo. Este refuerzo se acredita en enero a quienes presentaron la documentación en noviembre pasado.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Nuevamente y sin actualizaciones, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores y se deposita junto con la AUH. En enero, los montos son de:

$52.250 para familias con un hijo

para familias con un $81.936 para familias con dos hijos

para familias con $108.062 para familias con tres o más menores Madre hijo AUH 2 El complemento anual se paga a quienes acreditaron controles y escolaridad. Freepik AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 El pago de la AUH se realiza según el calendario de pagos de Anses, que se organiza por la terminación del DNI del titular. En enero de 2026, las fechas de cobro son las siguientes: