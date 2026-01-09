9 de enero de 2026 Inicio
ANSES deposita $658.903: quiénes pueden acceder en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los pagos de enero para familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, con sumas que combinan haber mensual, Tarjeta Alimentar y devolución anual por la Libreta.

El haber mensual de la AUH tuvo una actualización que impacta en los cobros de este mes.

  • En enero se acredita el 20% retenido de la AUH a quienes presentaron la Libreta en noviembre.
  • El haber actualizado de la AUH es de $125.518, con un pago directo de $100.414,40 por hijo.
  • La Tarjeta Alimentar se suma automáticamente según la cantidad de hijos.
  • Las familias con dos hijos pueden cobrar hasta $658.903,60 en el mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita en enero de 2026 montos que pueden alcanzar los $658.903 para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que combinan el pago mensual, la Tarjeta Alimentar y el complemento anual por la Libreta AUH, siempre que hayan cumplido con los requisitos exigidos por el organismo.

La AUH se actualizó en enero y mantiene la retención del 20% para el pago anual.
Atención ANSES: entregan $973.513 para arrancar el 2026 con un importante monto

La Tarjeta Alimentar se suma automáticamente según la cantidad de hijos.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Para empezar este 2026, en enero, Anses fijó el valor de la AUH en $125.518 por hijo. Como ocurre habitualmente, el organismo liquida de manera directa el 80%, es decir $100.414,40, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de la Libreta AUH.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026

El monto acumulado por la Libreta AUH depende de los meses percibidos entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Para quienes cobraron los 12 meses, Anses deposita $188.069,40 por hijo. Este refuerzo se acredita en enero a quienes presentaron la documentación en noviembre pasado.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Nuevamente y sin actualizaciones, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores y se deposita junto con la AUH. En enero, los montos son de:

  • $52.250 para familias con un hijo
  • $81.936 para familias con dos hijos
  • $108.062 para familias con tres o más menores
El complemento anual se paga a quienes acreditaron controles y escolaridad.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El pago de la AUH se realiza según el calendario de pagos de Anses, que se organiza por la terminación del DNI del titular. En enero de 2026, las fechas de cobro son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: viernes 9 de enero.

  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero.

  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero.

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero.

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero.

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero.

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de enero.

  • DNI terminados en 7: martes 20 de enero.

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero.

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de enero.

En cada una de esas fechas se acreditan todos los montos correspondientes al mes, incluidos los refuerzos y devoluciones que integran el haber total.

