ANSES entrega $340.733 a titulares de la AUH en enero 2026: los detalles

El monto mensual de la AUH se deposita con la retención habitual del 20%.
En enero se acredita el monto mensual actualizado de la AUH junto con los refuerzos alimentarios.
Continúa el pago del 20% retenido a quienes presentaron la Libreta correspondiente.
El total varía según la cantidad de hijos a cargo del grupo familiar.
Los montos se depositan según el calendario habitual del organismo.
Para empezar el año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en enero de 2026 hasta $340.733 a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran por un hijo, suma que surge de la combinación del haber mensual, la Tarjeta Alimentar y la devolución anual por la libreta presentada en 2025.
Durante enero, el valor de la AUH se actualizó a $125.518. Como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80%, por lo que el pago directo es de $100.414,40 por cada menor a cargo. El 20% restante se acumula y se devuelve una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad.
Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026
En este mes se acredita el complemento correspondiente a la Libreta AUH para quienes la entregaron en noviembre de 2025. El monto depende de los meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En el caso de haber percibido la asignación durante todo el período, el reintegro alcanza los $188.069,40 por hijo.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Además del haber y la Libreta AUH, las familias reciben la Tarjeta Alimentar. En enero, los importes vigentes son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH.
AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026
El pago de la AUH, la Tarjeta Alimentar y los distintos complementos se realiza según el calendario de pagos de Anses, que se organiza por la terminación del DNI del titular. En enero de 2026, las fechas de cobro son las siguientes:
DNI terminados en 0: viernes 9 de enero.
DNI terminados en 1: lunes 12 de enero.
DNI terminados en 2: martes 13 de enero.
DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero.
DNI terminados en 4: jueves 15 de enero.
DNI terminados en 5: viernes 16 de enero.
DNI terminados en 6: lunes 19 de enero.
DNI terminados en 7: martes 20 de enero.
DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero.
DNI terminados en 9: jueves 22 de enero.
En cada una de esas fechas se acreditan todos los montos correspondientes al mes, incluidos los refuerzos y devoluciones que integran el haber total.