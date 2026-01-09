ANSES entrega $340.733 a titulares de la AUH en enero 2026: los detalles La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los pagos de enero para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Por + Seguir en







El monto mensual de la AUH se deposita con la retención habitual del 20%. Freepik

En enero se acredita el monto mensual actualizado de la AUH junto con los refuerzos alimentarios.

Continúa el pago del 20% retenido a quienes presentaron la Libreta correspondiente.

El total varía según la cantidad de hijos a cargo del grupo familiar.

Los montos se depositan según el calendario habitual del organismo. Para empezar el año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en enero de 2026 hasta $340.733 a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran por un hijo, suma que surge de la combinación del haber mensual, la Tarjeta Alimentar y la devolución anual por la libreta presentada en 2025.

AUH 1 ANSES.png La devolución por la Libreta se paga solo a quienes cumplieron con la presentación. Freepik Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Durante enero, el valor de la AUH se actualizó a $125.518. Como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80%, por lo que el pago directo es de $100.414,40 por cada menor a cargo. El 20% restante se acumula y se devuelve una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026 En este mes se acredita el complemento correspondiente a la Libreta AUH para quienes la entregaron en noviembre de 2025. El monto depende de los meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En el caso de haber percibido la asignación durante todo el período, el reintegro alcanza los $188.069,40 por hijo.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Además del haber y la Libreta AUH, las familias reciben la Tarjeta Alimentar. En enero, los importes vigentes son de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH.

ANSES AUH 3.png La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente según la cantidad de hijos. Freepik AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 El pago de la AUH, la Tarjeta Alimentar y los distintos complementos se realiza según el calendario de pagos de Anses, que se organiza por la terminación del DNI del titular. En enero de 2026, las fechas de cobro son las siguientes: