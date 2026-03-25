INDEC: los salarios subieron en enero un 2,5% y perdieron contra la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que en el sector registrado aumentaron un 2%, mientras que en el privado no registrado se incrementaron un 4,4%. El IPC había sido del 2,9%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el índice de salarios creció un 2,5% mensual en enero, por lo que el incremento se ubicó por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2,9%.