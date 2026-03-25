25 de marzo de 2026 Inicio
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INDEC: los salarios subieron en enero un 2,5% y perdieron contra la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que en el sector registrado aumentaron un 2%, mientras que en el privado no registrado se incrementaron un 4,4%. El IPC había sido del 2,9%.

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El Indec dio a conocer el índice de salarios de enero.

El Indec dio a conocer el índice de salarios de enero.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el índice de salarios creció un 2,5% mensual en enero, por lo que el incremento se ubicó por debajo de la inflación de ese mes, que fue del 2,9%.

Los datos para el cierre del año pasado mostraron una expansión de la economía. 
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