26 de marzo de 2026 Inicio
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La actividad económica creció 1,9% interanual en enero, pero varios sectores siguen en baja

La economía mostró signos de recuperación moderada, sostenida por el agro y la minería. Sin embargo, persisten debilidades en comercio, industria y servicios públicos, que limitan el crecimiento.

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Sectores primarios marcan el rumbo del crecimiento económico. 

Sectores primarios marcan el rumbo del crecimiento económico. 

La actividad económica registró en enero de 2026 un crecimiento interanual del 1,9%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC. En comparación con diciembre, el indicador mostró una suba desestacionalizada del 0,4%, lo que marca un inicio de año con señales de recuperación moderada.

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Según el INDEC, el inicio de año estuvo marcado por un crecimiento económico leve, sostenido por sectores primarios, mientras que las ramas vinculadas al consumo y la industria continúan mostrando dificultades. El agro y la minería lideran la recuperación económica, pero otros cinco sectores registraron caídas.

El repunte estuvo impulsado principalmente por el sector agropecuario, que creció 25,1%, y por la explotación de minas y canteras, con un avance del 9,6%. También la pesca tuvo un desempeño destacado, con un incremento del 50,8% interanual. Estos rubros aportaron en conjunto 1,7 puntos porcentuales al crecimiento global del EMAE.

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En contraste, algunos sectores mostraron retrocesos: el comercio mayorista y minorista cayó 3,2%, la industria manufacturera se contrajo 2,6%, y los servicios de electricidad, gas y agua bajaron 3%, restando dinamismo a la economía.

Sectores en caída que restaron 0,9 puntos porcentuales al crecimiento global

  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2% interanual.
  • Electricidad, gas y agua: -3% interanual.
  • Industria manufacturera: -2,6% interanual.
  • Administración pública y defensa: -1,6% interanual.

El seguimiento será clave para evaluar si la recuperación se consolida o se trata de un rebote puntual. Según los datos oficiales publicados, enero dejó un saldo positivo con un crecimiento del 1,9%, sostenido por los sectores primarios, aunque persisten dificultades en ramas vinculadas al consumo y la industria.

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