La actividad económica creció 1,9% interanual en enero, pero varios sectores siguen en baja La economía mostró signos de recuperación moderada, sostenida por el agro y la minería. Sin embargo, persisten debilidades en comercio, industria y servicios públicos, que limitan el crecimiento. Por + Seguir en







Sectores primarios marcan el rumbo del crecimiento económico.

La actividad económica registró en enero de 2026 un crecimiento interanual del 1,9%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC. En comparación con diciembre, el indicador mostró una suba desestacionalizada del 0,4%, lo que marca un inicio de año con señales de recuperación moderada.

Según el INDEC, el inicio de año estuvo marcado por un crecimiento económico leve, sostenido por sectores primarios, mientras que las ramas vinculadas al consumo y la industria continúan mostrando dificultades. El agro y la minería lideran la recuperación económica, pero otros cinco sectores registraron caídas.

El repunte estuvo impulsado principalmente por el sector agropecuario, que creció 25,1%, y por la explotación de minas y canteras, con un avance del 9,6%. También la pesca tuvo un desempeño destacado, con un incremento del 50,8% interanual. Estos rubros aportaron en conjunto 1,7 puntos porcentuales al crecimiento global del EMAE.

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La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre https://t.co/vWTsX4rIr2 pic.twitter.com/NgEE0Gfcsl — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2026 En contraste, algunos sectores mostraron retrocesos: el comercio mayorista y minorista cayó 3,2%, la industria manufacturera se contrajo 2,6%, y los servicios de electricidad, gas y agua bajaron 3%, restando dinamismo a la economía.

Sectores en caída que restaron 0,9 puntos porcentuales al crecimiento global Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2% interanual.

Electricidad, gas y agua: -3% interanual.

Industria manufacturera: -2,6% interanual.

Administración pública y defensa: -1,6% interanual. El seguimiento será clave para evaluar si la recuperación se consolida o se trata de un rebote puntual. Según los datos oficiales publicados, enero dejó un saldo positivo con un crecimiento del 1,9%, sostenido por los sectores primarios, aunque persisten dificultades en ramas vinculadas al consumo y la industria.